Ротенберг: присутствие зрителей даст сборной России дополнительный импульс на ЧМ-2021

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о том, что с 1 июня власти Латвии разрешили присутствие болельщиков на матчах чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Ротенберг: присутствие зрителей даст сборной России дополнительный импульс на ЧМ-2021
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Присутствие зрителей даст сборной России дополнительный импульс на чемпионате мира. Для нас эмоциональный фон — это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных матчах болельщики будут на трибунах», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.

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