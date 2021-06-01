Ротенберг: присутствие зрителей даст сборной России дополнительный импульс на ЧМ-2021
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- РИА Новости
«Присутствие зрителей даст сборной России дополнительный импульс на чемпионате мира. Для нас эмоциональный фон — это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных матчах болельщики будут на трибунах», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.
Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.