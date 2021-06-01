Вылет Швеции, поражение Казахстана и победа Чехии по буллитам: чем запомнился 11-й день ЧМ по хоккею

Сборная Швеции уступила России в серии буллитов и впервые в истории не вышла из группы на первенстве планеты. США забросили две безответные шайбы в ворота немцев и обеспечили себе путёвку в плей-офф, а Казахстан потерпел поражение от Норвегии. В свою очередь, Чехия одержала волевую победу над Данией. Чем запомнился 11-й день чемпионата мира по хоккею — в материале RT.

Волевая победа Дании

Матч с Чехией превратился для Дании в последнюю возможность побороться за выход в четвертьфинал чемпионата мира. Перед игрой обе команды имели в активе по восемь очков, но у подопечных Филипа Пешана оставалась встреча в запасе. Таким образом, коллективу Хайнца Элерса необходима была победа, чтобы сохранить хотя бы гипотетические шансы на попадание в плей-офф.

И поначалу для него всё складывалось максимально удачно. Датчане хладнокровно воспользовались первым же удалением в составе соперника. Лукаш Клок получил две минуты штрафа, и Никлас Йенсен броском из левого круга открыл счёт. В дальнейшем команда ушла в глухую оборону и всеми силами удерживала минимальное преимущество. Показательная статистика: в первом периоде Чехия нанесла 13 бросков против шести у оппонента, во втором — 13 против трёх, а в заключительном — шесть против трёх.

Но выше всяких похвал действовал на последнем рубеже Себастьян Дам. Голкипер «Клагенфурта» совершал спасение за спасением и в итоге записал себе в актив 37 сейвов. Распечатать опытного вратаря фавориту удалось только на 46-й минуте. В ситуации, когда Доминик Кубалик буквально расстреливал створ с близкой дистанции, Дам оказался бессилен.

Однако он сделал всё для того, чтобы датчане получили шанс вырвать победу в овертайме. В частности, незадолго до конца основного времени Себастьян не позволил реализовать выход один на один самому Якубу Вране. А непосредственно в овертайме российская бригада судей во главе с Романом Гофманом отменила гол Филипа Гронека из-за положения вне игры.

Но в серии буллитов Дам всё же вынужден был капитулировать. Он не совершил ни одного сейва, тогда как Шимон Грубец — два. Таким образом, Дания потеряла последние шансы на попадание в плей-офф.

Провальный турнир Швеции

Потеряв очки в противостоянии с Данией, чехи сделали великолепный подарок Швеции. Теперь победа скандинавов над Россией позволяла им обойти конкурента в турнирной таблице, хотя у того оставался матч в запасе.

И отчётная встреча началась для «Тре Крунур» более чем удачно. Команда реализовала первое же большинство и вышла вперёд на девятой минуте благодаря точному броску Йеспера Фрёдена. Однако в целом подопечные Валерия Брагина владели серьёзным преимуществом и в первом периоде перебросали оппонента почти в три раза (13 щелчков против пяти).

Во второй 20-минутке преимущество было уже не таким серьёзным и шведы куда чаще угрожали владениям Александра Самонова. В непростой момент отечественному коллективу помогли спастись подъехавшие из НХЛ звёзды. Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко, проводившие дебютную встречу на турнире, набрали первые баллы за результативность, а Антон Слепышев и Александр Барабанов отметились двумя голами за 12 секунд.

Однако нападающий «Баффало Сейбрз» Виктор Олофссон за пять минут до финальной сирены сравнял счёт. В результате судьба противостояния решилась лишь в серии буллитов, главным героем которой стал Самонов, совершивший два сейва. А решающий бросок записал себе в актив Тарасенко. Так сборная России гарантировала себе путёвку в плей-офф, а победа хотя бы в овертайме над Белоруссией обеспечит ей и первое место в октете. Швеция же впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира.

Выход США в плей-офф

Ещё одной страной — участницей турнира, которая обеспечила себе путёвку в четвертьфинал чемпионата, стала сборная США. Американцы в понедельник отправили две безответные шайбы в ворота немцев, одержали пятую победу подряд и догнали в турнирной таблице группы B Суоми.

При этом серьёзное преимущество по ходу встречи имела именно Германия. Подопечные Тони Сёдерхольма в общей сложности нанесли 33 броска по воротам соперника против всего 15 у оппонента. Но ни один из них не оказался результативным. Да и голкипер Кэлвин Питерсен провёл великолепную игру и оформил заслуженный шатаут.

Долгое время команды вообще не могли открыть счёт, пока это за минуту и четыре секунды до сирены на второй перерыв не сделал Джейсон Робертсон. Нападающий «Даллас Старз» воспользовался удачным отскоком на пятачке. В концовке немцы сняли вратаря в попытках спастись, но не преуспели. Мало того, пустой створ поразил Колин Блэкуэлл, который отметился дебютным голом на текущем первенстве планеты.

Упущенная возможность Казахстана

Казалось, вслед за Финляндией и США путёвку в плей-офф из группы B себе обеспечит и Казахстан, ведь подопечные Юрия Михайлиса в последнем матче встречались с немотивированной Норвегией и имели исторический шанс выйти в четвертьфинал.

Однако скандинавы вовсе не собирались дарить сопернику праздник, хотя начинался поединок для соседей очень неплохо. В первом периоде они владели небольшим преимуществом и незадолго до перерыва открыли счёт. Дмитрий Шевченко убежал на рандеву с вратарём после отличной передачи Виктора Сведберга со своей половины площадки и не оставил шансов оппоненту.

А вот во второй 20-минутке интереснее смотрелись норвежцы. Мало того, им удалось реализовать первое же большинство (оно оказалось и последним) за нарушение правил со стороны Ивана Степаненко. Голом отметился Томас Валькве Ольсен. В начале заключительного периода скандинавы вовсе повели. Матиас Треттенес совершил красивый проход по правому борту и отдал передачу на пустой угол Стефану Эспеланну.

У коллектива Михайлиса не было иного выхода, кроме как идти вперёд, однако команда действовала достаточно сумбурно и не раз могла пропустить в ходе контратак. В игре её оставлял только Никита Бояркин, совершивший пару эффектных сейвов. Но в концовке Матис Олимб всё же забросил третью шайбу и поставил точку в противостоянии. Теперь перед заключительным игровым днём на два оставшихся места в плей-офф от группы B претендуют сразу четыре сборные: Казахстан, Германия, Канада и Латвия. При этом от казахстанцев не зависит уже ничего. Им остаётся рассчитывать на поражение Канады от Финляндии и верить в то, что противостояние немцев и прибалтов завершится в основное время.