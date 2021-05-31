Источник: IIHF отказала хоккеистам в бесплатных билетах на ЧМ-2021
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Об этом сообщает Sportacentrs со ссылкой на генерального секретаря Латвийской федерации хоккея Виестурса Козиолса. По словам функционера, Латвийская федерация хоккея не имеет отношения к этому решению, поскольку билеты продаются исключительно самой IIHF.
Традиционно каждый из игроков получает по четыре бесплатных билета на матчи с участием его команды. На ЧМ-2021 каждый из хоккеистов сможет приобрести не более четырёх билетов, в то время как квота на болельщиков составляет не более двух билетов в одни руки.
Ранее глава Федерации хоккея Германии раскритиковал замену флага Белоруссии на ЧМ.