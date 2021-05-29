Глава Федерации хоккея Германии раскритиковал замену флага Белоруссии на ЧМ

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль подверг критике замену государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Не думаю, что это нормально, потому что чемпионат мира по хоккею не должен иметь ничего общего с актуальной политической ситуацией. Беларусь — такая же команда на чемпионате мира, как и все остальные. И они играют за свою страну. Я не думаю, что они играют за одного человека», — цитирует Райндля Deutsche Welle.

Напомним, по распоряжению мэра Риги Мартиньша Стакиса в центре города флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее глава Федерации хоккея Латвии прокомментировал замену флага Белоруссии на ЧМ в Риге.