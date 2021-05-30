Финляндия в овертайме победила Латвию на ЧМ по хоккею в Риге

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Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Финляндия в овертайме победила Латвию на ЧМ по хоккею в Риге
  • © Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу финской команды.

В основное время матча за сборную Финляндии забили Саку Мяэналанен и Ииро Пакаринен.

Сборная Латвии ответила дублем Мартиньша Дзиеркалса.

В овертайме победу финской команде принесла шайба Антона Лунделля.

Для сборной Финляндии эта победа стала пятой на нынешнем чемпионате мира, тогда как хозяева турнира потерпели своё четвёртое поражение.

Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Словакию в матче чемпионата мира по хоккею.

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