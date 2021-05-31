Орлов и Тарасенко дебютируют за сборную России на ЧМ-2021 в матче со Швецией

Короткая ссылка
Стал известен состав сборной России на матч предварительного этапа чемпионата мира — 2021 со Швецией.
Орлов и Тарасенко дебютируют за сборную России на ЧМ-2021 в матче со Швецией
  • ©Пресс-служба Федерации хоккея России

Как сообщает пресс-служба национальной сборной, на турнире впервые сыграют примкнувшие к команде по ходу соревнований игроки Национальной хоккейной лиги Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов. Полностью состав команды Валерия Брагина на матч со Швецией выглядит следующим образом:

Матч Швеция — Россия состоится 31 мая и начнётся в 20:15 мск.

Ранее Чехия в серии буллитов обыграла Данию на ЧМ-2021 по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить