Орлов и Тарасенко дебютируют за сборную России на ЧМ-2021 в матче со Швецией
- ©Пресс-служба Федерации хоккея России
Как сообщает пресс-служба национальной сборной, на турнире впервые сыграют примкнувшие к команде по ходу соревнований игроки Национальной хоккейной лиги Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов. Полностью состав команды Валерия Брагина на матч со Швецией выглядит следующим образом:
Матч Швеция — Россия состоится 31 мая и начнётся в 20:15 мск.
Ранее Чехия в серии буллитов обыграла Данию на ЧМ-2021 по хоккею.