Россия может сыграть с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021 по хоккею
- Reuters
В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев и Александр Барабанов. В составе национальной команды Швеции отличились Йеспер Фрёден и Виктор Олофссон.
Победный буллит на счету Владимира Тарасенко.
Таким образом, Россия набрала 14 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы А и вышла в плей-офф чемпионата мира. Швеция набрала десять очков, расположилась на пятой позиции и лишилась шансов на выход в плей-офф.
Отметим, что России может сыграть в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой.
Это произойдёт, если Россия сохранит первое место в группе А по итогам группового этапа, Канада победил Финляндию, а матч Германия — Латвия завершится победой одной из команд в основное время.
Ранее сообщалось, что Россия забросила две шайбы Швеции за 12 секунд на ЧМ-2021.