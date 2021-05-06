«Будем надеяться, что команда реализует свою мечту»: что говорили после выхода сборной России в финал ЮЧМ-2021

Длительное отсутствие побед на юниорских чемпионатах мира по хоккею станет дополнительной мотивацией для сборной России в финальном матче турнира против Канады. Такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его словам, ключевым фактором в игре станет дисциплина. В свою очередь, бывший наставник основной сборной России Вячеслав Быков призвал подопечных Альберта Лещёва получить удовольствие от поединка, а известные тренеры Фёдор Канарейкин и Владимир Плющев отметили непредсказуемость решающей встречи.

Сборная России по хоккею в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграла Финляндию со счётом 6:5. Заброшенными шайбами отметились оформившие дубли Никита Чибриков и Иван Мирошниченко, а также Матвей Мичков и Даниил Лазутин. В финале турнира россиянам предстоит встретиться с национальной командой Канады, разгромившей Швецию со счётом 8:1. Эксперты и специалисты прокомментировали выступление подопечных Альберта Лещёва, а также отметили значимость предстоящего противостояния.

Подводя итоги полуфинала, сам главный тренер остался сдержанным, обратив внимание на некоторые ошибки игроков.

«Понятно, что эмоции после выхода в финал положительные. Но концовка матча оказалась смазанной. При таком счёте надо удерживать игру, играть концентрированнее. Ребята молодчики, выстояли… В подготовке к Финляндии обращали внимание на выход из-под давления, на то, как это сделать правильно. Во втором периоде это получалось особенно хорошо. Успех нашего большинства — это плоды работы в тренировочном процессе, мы наигрывали его», — пояснил Лещёв.

Одним из первых с выходом в финал юниоров поздравил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. Он особо отметил их сплочённость и самоотверженность, которые и привели к успеху.

«Думаю, можно полчаса порадоваться — и готовиться к завтрашнему финалу. Тренерский штаб всё разберёт, всегда есть над чем работать, то же меньшинство надо подтянуть. Самый главный экзамен у сборной России завтра. Очень важно восстановиться и оставить эмоции на финальную встречу», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

На протяжении больше части полуфинальной встречи россияне выглядели более уверенно, а за девять минут до финальной сирены их преимущество составляло три шайбы. Однако финнам удалось сократить отставание до минимума, что заставило болельщиков понервничать. При этом двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников признался, что эта победа не стала для него сюрпризом. По его словам, спад в концовке можно объяснить небольшой расслабленностью.

«Главное, что выиграли. С канадцами будет тяжеловато, но при правильной игре шансы у нас 50 на 50. Нам в финале надо выдержать первый период. Дальше всё будет зависеть от наших нападающих. Мы ни в чём не уступаем канадцам. В таких играх решают эмоции и индивидуальное мастерство. Надо быть уверенными в своих силах. Выходим играть только на победу», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экпресс».

Впервые за 12 лет сборная России сыграет в решающем матче юниорского чемпионата мира два раза подряд. В 2020 году турнир был отменён, а в 2019-м в борьбе за золото она уступила шведам. В последний раз отечественная команда завоёвывала высшую награду в 2007-м, победив в финале США. Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов предположил, что длительное отсутствие триумфов на юниорском уровне станет дополнительной мотивацией для хоккеистов.

«Прежде всего нужна игровая дисциплина. Наверное, надо повнимательнее играть в зоне обороны. В таком возрасте эмоции могут помочь команде, но могут и навредить. Надеюсь, что план на игру будет понятен для ребят. Наша сборная может забивать, у неё есть характер… Будем надеяться, что российская сборная реализует свою мечту. Давайте просто пожелаем им удачи», — отметил Фетисов.

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О том, что необходимо сделать, чтобы обыграть принципиального соперника, порассуждал и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Алексей Бадюков. По его мнению, россиянам необходимо аккуратно действовать в своей зоне, в первую очередь опасаясь нападения канадцев. В то же время он посоветовал не обращать внимание на предыдущие результаты североамериканской сборной.

«Не нужно бояться канадцев, ничего в них такого нет. Ни в коем случае нельзя закрываться и допускать глупые удаления. В меньшинстве у нас есть проблемы, это было заметно и по матчу с финнами. Нужно играть в свой хоккей, как с Белоруссией и Финляндией. У нас есть все шансы стать чемпионами. Нашей команде это по силам», — уверен Бадюков.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков указал на слабые стороны отечественной команды. Он подчеркнул, что ей необходимо сохранять концентрацию до конца матча, а также следует обратить внимание на линию защиты.

«Я думаю, что финал — это обязательная задача для всех наших сборных, тем более для этой, в которой собраны хорошие, сильные, перспективные ребята. Здесь другого даже не рассматривается. Что касается матча с Канадой, то соперник провёл довольно трудный матч со Швецией, долго держался ничейный счёт, и только потом уже шведы посыпались. Это говорит о хорошей физической подготовке канадцев, что они весь матч играют и в концовке усиливают давление», — цитирует Новикова Sport24.

С позицией, что россиянам необходимо следить за атакующей линией соперника, остался солидарен и известный тренер Фёдор Канарейкин. Он подчеркнул, что для каждой команды финал может сложиться по иному сценарию, чем остальной турнир. Специалист особо отметил роль лидера снайперской гонки чемпионата мира Матвея Мичкова. На данный момент в его активе 11 заброшенных шайб, что на три меньше рекорда результативности на одном турнире, который удерживают Александр Овечкин и Коул Кофилд.

«Наши юниоры проделали большую работу, для того чтобы прийти к этому решающему матчу. Сама вывеска «Россия против Канады» говорит о том, что противостояние команд, которое было на протяжении многих лет, продолжается. Интерес большой к этой игре, хочется пожелать, чтобы удача сопутствовала нашим ребятам. Они мотивированы, заряжены, самое главное — чтобы показали свой потенциал, который у них есть. Надеюсь, что никто не будет выпадать в этой игре, все будут дополнять друг друга», — прокомментировал Канарейкин.

О непредсказуемости решающей встречи заявил и экс-наставник молодёжных и взрослых сборных России Владимир Плющев.

«Всё будет решаться с первой до последней минуты матча — у кого будут сильнее нервы, у кого будут крепче вратари. С любой командой можно играть, если правильно построить тактику. У тренерского штаба было достаточно времени, чтобы просмотреть матчи канадцев. В финале всё уравнивается. Ты мог обыгрывать своих соперников с двузначным счётом, но в финале ты вполне можешь проиграть в одну шайбу», — пояснил Плющев.

В свою очередь, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков не стал выделять сильные и слабые стороны обоих соперников, подчеркнув, насколько значимое противостояние их ожидает.

«Финал с канадцами для советского человека — это классика хоккея. Играть против них в финале почётно. Это всё время будоражит. Сам факт играть в финале — это грандиозно. Особенно для наших молодых ребят, которые только начинают профессиональную хоккейную карьеру. Я бы просто пожелал им удачи. И хочу, чтобы они получили удовольствие от этого матча. Наша сборная играть умеет не хуже канадцев, это было доказано выходом в финал. Сейчас нужно просто показывать свой лучший хоккей и контролировать эмоции. Пожелаем удачи нашим парням в финале!» — сказал Быков.

В стороне от важного события в российском хоккее не остался и известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он также не стал делать прогноз на исход встречи, лишь призвал болельщиков наслаждаться игрой подопечных Лещёва.

«Россия против Канады — это финал мечты! Будь то взрослый хоккей, молодёжный или юниорский. Это будет грандиозный матч, ждём его с нетерпением и надеждой, что Россия может победить. У нас хорошая команда, но и канадцы сильны. В любом случае ребята уже молодцы, что дошли до финала. Команда играет в зрелый хоккей, хорошо атакует и защищается», — сказал Губерниев.