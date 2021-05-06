11-й гол Мичкова, три очка Чибрикова и дубль Мирошниченко: Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021 по хоккею

Сборная России одержала победу над национальной командой Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года. Подопечные Альберта Лещёва взяли верх со счётом 6:5, а главным героем встречи стал Никита Чибриков, записавший на свой счёт два гола и результативную передачу. Также дублями отметились Иван Мирошниченко, Саму Салминен и Йоаким Кемелль, а Матвей Мичков забросил 11-ю шайбу на турнире.

Для сборной России противостояние с командой Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира было крайне принципиальным. Подопечные Альберта Лещёва вряд ли успели забыть обидное поражение на групповой стадии, помешавшее им уверенно занять первое место в группе и получить менее сильного оппонента в первом раунде плей-офф. Не сказать, чтобы это серьёзно помешало отечественным хоккеистам, но осадок, несомненно, остался. Особенно с учётом того, что по ходу встречи они вели с разницей в две шайбы, но дважды пропустили за 69 секунд, а затем уступили в серии буллитов.

Победа в грядущем матче не только гарантировала россиянам завоевание 12-й медали и шанс выйти на чистое второе место по числу наград на первенствах планеты. Она также позволяла им прервать неудачную серию в играх с финнами. С учётом нынешнего турнира, та составляла уже пять встреч, три из которых состоялись в рамках плей-офф. При этом в последний раз сборная России обыгрывала Финляндию в далёком 2013 году.

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В преддверии матча двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков советовал российским юниорам во что бы то ни стало сохранять концентрацию, не заигрываться, а также постараться отличиться первыми. И подопечным Лещёва это частично удалось. Уже на четвёртой минуте Даниил Лазутин на скорости ворвался в зону противника и в ближнем бою оставил не у дел Аку Коскенвуо. Правда, отечественные хоккеисты вели в счёте всего 56 секунд. Вскоре они заработали удаление, а лучший снайпер соперников Саму Салминен застал врасплох Сергея Иванова.

Однако на этом «перестрелка» не закончилась. Коллективы хоть и стали делать более продолжительные паузы между взятиями ворот, но сбавлять обороты не собирались. К началу десятой минуты сборные имели в своём активе по два гола. Сначала Матвей Мичков отличился в большинстве и забросил 11-ю шайбу на турнире, что помогло ему укрепить позиции в гонке снайперов и вновь выйти в единоличные лидеры в споре бомбардиров. А затем нерасторопностью россиян на пятаке воспользовался Вернер Миеттинен. Финн среагировал на отскок и исполнил эффектный бросок с лёта. Поначалу арбитры засомневались, что тот отличился без нарушения правил, но видеоповтор изменил их мнение. При этом подопечные Петри Карьялайнена также получили право исполнить буллит, но Сами Пяйвяринта уступил Иванову в очной дуэли.

По своему характеру полуфинальный матч разительно отличался от противостояния коллективов на групповой стадии. Тогда подопечные Лещёва не сумели должным образом восстановиться после встречи с американцами и находились не в лучших кондициях, в связи с чем большую часть времени были вынуждены обороняться. Вследствие этого, в каждом из периодов финны имели солидное преимущество по числу бросков, а по итогам всех трёх оно и оказалось почти двукратным (28:55).

На этот раз всё обстояло иначе. В первом периоде россияне были гораздо активнее, вследствие чего Коскенвуо приходилось вступать в игру в два раза чаще Иванова (14:7), а во втором они выступили ещё более убедительно (18:5). И это с учётом того, что начало 20-минутки получилось довольно спокойным.

В первой половине коллективы записали на свой счёт по три броска в створ и в целом действовали довольно осторожно, но во второй всё изменилось. Россияне значительно прибавили в движении, увеличили давление на ворота оппонентов, а роль лидера на себя взял Чибриков. До конца периода капитан дважды зажёг своё имя на табло. Сначала он отличился в большинстве, наказав финнов за недисциплинированность, а затем — и в равных составах. Дмитрий Бучельников вывел Никиту на ударную позицию, а тот с кистей «расстрелял» Коскенвуо. Это позволило ему набрать 13 (9 + 4) очков и сравняться с Мичковым (11 + 2) в гонке бомбардиров.

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Казалось бы, имея комфортное преимущество, сборной России стоило немного «засушить» игру и постараться спокойно довести матч до победы. Но вместо этого команды устроили очередной сеанс бесшабашного хоккея. По ходу третьего периода подопечные Лещёва дважды увеличивали разницу в счёте, но финны сокращали гандикап. В составе отечественной сборной дубль оформил Иван Мирошниченко, а у финнов отличились Йоаким Кемелль и всё тот же Салминен. Причём второй гол форварда «Омских Ястребов» получился на загляденье. Тот здорово сыграл на перехвате, серией финтов уложил на лёд Коскенвуо, а шайбу — точно в сетку.

Таким образом, за девять минут до финальной сирены финны оказались в том же положении, что и в матче группового этапа. И на этот раз они также не растерялись, а менее чем за три минуты до окончания основного времени даже сократили отставание до минимума. Карьялайнен выпустил на лёд шестого полевого игрока, а Кемелль последовал примеру Салминена и оформил дубль.

Но повторить успех и во второй встрече подряд отыграть два гола в концовке третьего периода им не удалось. Сборная России выстояла и не только впервые за десять лет одержала победу над командой Финляндии, но и второй год подряд вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею. В матче за золото она сыграет с Канадой и постарается взять реванш за сокрушительное поражение в 2008 году. Тогда «кленовые листья» не оставили соперникам ни шанса и отправили в их ворота восемь безответных шайб.