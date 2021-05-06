Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021 по хоккею
Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу сборной России.
В составе победителей голами отметились Даниил Лазутин (четвёртая минута), Матвей Мичков (седьмая), Никита Чибриков (34-я и 38-я) и Иван Мирошниченко (44-я и 51-я).
У финнов отличились Саму Салминен (пятая минута и 51-я), Вернер Миеттинен (десятая), Йоким Кемелль (47-я и 57-я).
Ранее сообщалось, что Никита Чибриков сравнялся с Матвеем Мичковым в гонке бомбардиров ЮЧМ-2021.