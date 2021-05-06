Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021 по хоккею

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Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира 2021 года, который проходит в США.
Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021 по хоккею

Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу сборной России. 

В составе победителей голами отметились Даниил Лазутин (четвёртая минута), Матвей Мичков (седьмая), Никита Чибриков (34-я и 38-я) и Иван Мирошниченко (44-я и 51-я).

У финнов отличились Саму Салминен (пятая минута и 51-я), Вернер Миеттинен (десятая), Йоким Кемелль (47-я и 57-я).

Ранее сообщалось, что Никита Чибриков сравнялся с Матвеем Мичковым в гонке бомбардиров ЮЧМ-2021.

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