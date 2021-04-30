Выдающееся выступление: как покер и лакросс-гол Мичкова помогли России разгромить Германию на ЮЧМ

Сборная России разгромила Германию в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею — 6:1. Главным героем противостояния стал Матвей Мичков. В начале второго периода он отметился потрясающим лакросс-голом. Позже нападающий ещё трижды отправил шайбу в ворота соперника и оформил первый покер в рамках турнира. Также голами в составе отечественной команды отметились Данила Юров и Илья Квочко.

Неоднозначный старт сборной России

Юниорский чемпионат мира начался для сборной России неоднозначно. С одной стороны, она одержала невероятную победу над США — 7:6. По ходу матча подопечные Альберта Лещёва уступали со счётом 1:5, но совершили впечатляющий камбэк и дожали соперника в овертайме благодаря шайбе Никиты Чибрикова. Также необходимо отметить оформивших по дублю Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко.

Однако уже на следующий день ситуация повторилась для отечественной команды с точностью до наоборот в противостоянии с Финляндией. За три минуты до конца основного времени она вела с разницей в две шайбы — 3:1, но умудрилась дважды пропустить и в серии буллитов оказалась слабее. На этот раз Россию не спас ни дубль Фёдора Свечкова, ни очередной гол Чибрикова, ни 52 сейва Сергея Иванова. Поражение отбросило коллектив на третье место в группе B.

В следующем матче сборной предстояло встретиться с менее сильным соперником — Германией. Немцы в двух первых играх не набрали ни одного очка. Сначала они уступили Чехии — 1:3, а затем США — 3:5. Но считать Бундестим мальчиками для битья было ни в коем случае нельзя, ведь в той же встрече с североамериканцами они смотрелись достойно и до конца создавали маститому оппоненту проблемы.

Однако, исходя из статистики противостояния команд на ЮЧМ, подопечных Лещёва всё-таки можно было назвать явными фаворитами. Достаточно того факта, что в рамках турнира Россия проигрывала Германии лишь однажды — на первенстве планеты девятилетней давности в Чехии (2:4). Тогда отечественная дружина с трудом вышла в четвертьфинал, где не справилась с Канадой, но во встрече за пятое место взяла у немцев убедительный реванш — 4:1.

Непростой первый период

Сборная России начала матч очень активно и в первые три минуты практически не выпускала соперника из зоны. Однако подвёл команду Мирошниченко, который заработал необязательное удаление. Немцы атаковали достаточно робко, но постепенно вошли во вкус и принялись обстреливать ворота Иванова. К счастью, Сергей, как и в предыдущей встрече, действовал максимально надёжно. В частности, он справился с опасным выстрелом Романа Цапа из левого круга вбрасывания и неприятным броском Томаса Хайгля.

Ближе к середине периода подопечные Лещёва вновь перехватили инициативу и начали создавать моменты у владений Никиты Кваппа. При этом они старались демонстрировать красивый комбинационный хоккей. Но успех на десятой минуте им принесла контратака. Россияне запрессинговали оппонента у левого борта, отобрали у него шайбу и провели разящий выпад. Свечков из-за ворот выполнил идеальную передачу на Данилу Юрова, а тому оставалось не промахнуться мимо дальнего угла. Для нападающего данный гол стал вторым на турнире.

Мало того, ещё до перерыва Юров вполне мог увеличить преимущество своей команды в счёте, но не воспользовался сразу двумя шансами. Сначала он не реализовал практически идентичный момент — немцев спас Квапп, — а затем в большинстве чудом не замкнул прострел партнёра с пятака. Что касается сборной Германии, то она пыталась ловить соперника на контратаках, но зачастую длинные передачи Бундестим в чужую зону приводили только к пробросам.

Успешный отрезок от подопечных Лещёва

Второй период россияне провели на порядок лучше, чем первый. Он начался для них с потрясающего лакросс-гола Мичкова. Нападающий получил шайбу за воротами и, не встретив должного сопротивления, с отрицательного угла забросил её точно в ближнюю девятку. Квапп к этому оказался абсолютно не готов.

Немцев произошедшее деморализовало, тогда как подопечных Лещёва, напротив, окрылило. Они прижали соперника к воротам и начали создавать момент за моментом. Так, автором ещё одного великолепного гола едва не стал Прохор Полтапов. В левом круге вбрасывания он на скорости красиво убрал защитника и был близок к тому, чтобы обмануть и вратаря, но тот всё же щитком успел закрыть дальний угол.

А вот справиться с Мичковым немцы в этот вечер оказались не в состоянии. На 28-й минуте ему удалось отличиться вновь. Хоккеист подхватил снаряд после отскока от вратаря и с достаточно острого угла отправил его в сетку с рикошетом от Кваппа. Следом Полтапов упустил очередную прекрасную возможность — не реализовал выход один на один.

В конце концов у юных хоккеистов сборной Германии начали сдавать нервы, что вылилось в грубейшее нарушение правил со стороны Райана Беттахара. Защитник в чужой зоне возле борта провёл грязный силовой приём против Полтапова, который даже не видел приближающегося к нему оппонента. К счастью, обошлось без травм, но судьи дали немцу матч-штраф.

А наказал их всё тот же Мичков. На исходе затяжного большинства он необычным броском между ног из правого круга вбрасывания отправил шайбу в сетку и оформил хет-трик. Удивительно, но со знаком плюс успел отметиться и Иванов, хотя работы у него практически не было. В конце периода гости заработали буллит, но Цап переиграть голкипера не смог.

Обидная шайба для Иванова

Заключительная 20-минутка началась для коллектива Лещёва с удаления. Две минуты получил Владимир Грудинин. Однако немцы не только не сумели реализовать большинство, но и едва не пропустили. Свечков на скорости влетел в чужую зону, объехал ворота и чуть не отправил шайбу в ближний угол.

А вот в равных составах Россия была неудержима. Дебютант турнира 17-летний Илья Квочко выполнил прострел на дальнюю штангу на Мичкова, и снаряд оказался в сетке. Сначала показалось, что чужие ворота вновь поразил Матвей, но затем выяснилось, что последним шайбы коснулся соперник, и её записали на Квочко.

Но свой покер Мичков всё же оформил. Незадолго до финальной сирены он получил отличную передачу от Александра Фигурина и сходу отправил снаряд в дальний угол. Таким образом, Матвей стал первым хоккеистом, которому в рамках ЮЧМ-2021 удалось четыре раза за матч поразить ворота соперника. Всего в его активе теперь значатся шесть голов.

Единственной ложкой дёгтя для сборной России стал результативный бросок Коннора Корте при счёте 5:0. Иванов был близок к тому, чтобы провести встречу на ноль, но один раз всё-таки пропустил. В остальном отечественных хоккеистов остаётся лишь похвалить. Они не оставили достаточно крепкому оппоненту ни единого шанса и одержали вторую победу на турнире. А уже в субботу россияне проведут последнюю игру группового этапа — с Чехией.