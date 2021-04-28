Ненужные удаления и нереализованные буллиты: как сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ-2021 по хоккею, выигрывая 3:1

Сборная России проиграла команде Финляндии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею. После двух периодов подопечные Альберта Лещёва вели со счётом 3:1 благодаря дублю Фёдора Свечкова и голу Никиты Чибрикова, но в концовке заключительного отрезка пропустили дважды. Большую часть овертайма россияне провели в меньшинстве и не нанесли ни одного броска по воротам, а в серии буллитов ни разу не смогли переиграть Аке Коскенвуо. Также встреча запомнилась 52 сейвами голкипера Сергея Иванова и травмой форварда Оливера Капанена.

Для сборной России матч с национальной командой Финляндии был одним из самых важных на групповом этапе юниорского чемпионата мира. Победа открывала подопечным Альберта Лещёва дорогу к первому месту в квинтете B, которое, в свою очередь, позволяло рассчитывать на встречу с менее мастеровитыми оппонентами в четвертьфинале. Учитывая тот факт, что с 2013 года российские спортсмены четырежды завершали выступление на первой стадии плей-офф, упускать подобный шанс не стоило.

После феноменального камбэка в противостоянии с десятикратными чемпионами мира среди юниоров хоккеисты сборной России наверняка находились в приподнятом настроении. Но на деле это могло оказать как положительный, так и негативный эффект во втором туре. Так, бронзовый призёр Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин опасался, что триумф во встрече с США может вызвать у российских игроков чувство эйфории и помешать им должным образом настроиться на матч с финнами. А этих соперников не стоило недооценивать по целому ряду причин.

Финны не только делили с россиянами второе место по числу наград на юниорских первенствах планеты, но и являлись крайне неудобными оппонентами. К моменту старта соревнований безвыигрышная серия сборной России в очной дуэли составляла четыре матча, а последняя победа была одержана в далёком 2013-м. На групповом этапе ведомый Павлом Бучневичем и Иваном Барбашёвым коллектив взял верх со счётом 3:1, но в битве за бронзу сильнее оказалась команда Суоми (2:1). Кроме того, серьёзное значение могла иметь разница в «физике». Подопечные Петри Карьялайнена отдыхали в первый день турнира и явно были более свежими.

Первый период получился крайне непростым для подопечных Лещёва. Финны взяли контроль над шайбой и принялись действовать первым номером, заставляя регулярно вступать в игру 17-летнего голкипера Сергея Иванова. Наставник решил предоставить отдых как накануне пропустившему четыре гола Кириллу Герасимюку, так и не отразившему два броска Валерию Бринкману, сделав ставку на самого юного из вратарей. И, судя по всему, не прогадал. Только за первый период тот совершил 16 сейвов и дважды помог партнёрам выстоять в меньшинстве.

Для сравнения, россияне нанесли лишь шесть бросков по воротам противника за первые 20 минут, зато один из них был точен. Данила Юров отобрал шайбу у защитника Йими Суоми в средней зоне и помог организовать молниеносную контратаку. Иван Мирошниченко вышел на рандеву с вратарём, но не стал жадничать и покатил шайбу на Фёдора Свечкова. Тот не оставил шансов Аке Коскенвуо и вывел отечественную команду вперёд.

Второй период прошёл в более равной борьбе. Россияне вновь позволили нанести 16 бросков по воротам Иванова, но и сами ответили 12 бросками. Возможно, всплеск активности был обусловлен тем, что уже на второй минуте номинальные хозяева воспользовались несогласованностью в действиях оппонентов и восстановили паритет. В ходе позиционной атаки сразу трое финнов остались без опеки: Брэд Ламберт подхватил шайбу у борта и отправил её на синюю линию, а Вильями Юусола переправил на пятак. Саму Салминен свой момент реализовал.

Как и в матче с США, пропущенный гол лишь раззадорил российских хоккеистов. Они взвинтили темп, стали активнее прессинговать и менее чем через три минуты вновь вырвались вперёд. На этот раз роль снайпера на себя взял Никита Чибриков, оформивший второй гол на турнире. Россияне вновь здорово применили форчекинг, но уже не в средней зоне, а прямо напротив ворот Коскенвуо. 16-летний Матвей Мичков спровоцировал потерю у соперника, а капитан направил шайбу впритирку со штангой.

Третьего гола сборной России пришлось ждать значительно дольше — почти 14 минут. Причём увеличить отрыв она могла и раньше, но тем же Юрову и Мичкову немного не хватило точности. Финны же заметно сникли, а почти все их успехи были связаны либо с ошибками россиян, либо с индивидуальными действиями Ламберта. Тот здорово таскал шайбу и старался выступать в роли организатора атак, но не получал поддержки со стороны партнёров.

А в концовке периода коллектив Лещёва вновь здорово проявил себя в контратаке. Юров классно разогнал наступление и эффектным финтом ввёл в заблуждение защитника, после чего выкатил передачу на свободного Свечкова. Фёдор бросил в касание и оформил дубль.

Одним из позитивных моментов второго периода стало отсутствие удалений в составе сборной России, что во многом и позволило выровнять игру. В заключительной 20-минутке подопечным Лещёва довольно долго удавалось обходиться без нарушений, но ближе к концовке нервы юных спортсменов стали всё чаще сдавать. Сначала две минуты за подножку получил Александр Фигурин, а затем и опытный Юров.

Финны не смогли воспользоваться численным преимуществом, зато к ним вернулась уверенность в собственных силах. Но до определённого момента безошибочен был Иванов, совершавший один сейв за другим. Особенно запомнился эпизод, когда вратарь «СКА-Варяги» отразил два броска Йоакима Кеммеля за несколько секунд. Тем не менее давление на ворота россиян лишь нарастало, им была необходима передышка. И такая возможность представилась за четыре минуты до финального свистка. Нападающий Суоми Оливер Капанен неудачно врезался в борт, повредил шею и остался недвижимо лежать в углу. В итоге покинуть площадку он смог лишь на носилках, а пауза длилась около десяти минут.

Казалось бы, данный перерыв должен был пойти на пользу россиянам, заметно подуставшим за время пребывания в меньшинстве. Но на деле номинальные хозяева бросились сравнивать счёт. И им удалось забросить дважды всего за 69 секунд. В первом случае Иванов справился с дальним броском Алекси Хеймосалми, но не смог помешать добиванию в исполнении Вилле Койвунена, а во втором не успел переместиться в противоположный угол. Ламберт здорово перевёл шайбу вдоль ворот и помог Саму Туомаале перевести матч в дополнительное время.

Овертайм получился кошмарным для россиян. В общей сложности они провели в равных составах лишь одну минуту из пяти — и всё из-за двух подряд удалений Свечкова. Уже на 15-й секунде форвард отправился на скамейку штрафников за подножку, а отбыв наказание, буквально сразу был оштрафован за задержку соперника клюшкой. Неудивительно, что действующие вице-чемпионы мира практически не покидали свою треть площадки и ни разу не побеспокоили Коскенвуо. Зато финны устроили настоящую осаду ворот Иванова и довели разницу по числу бросков в створ почти до двукратной — 55:28.

Ценой невероятных усилий голкипера сборная России всё же выстояла, а определение победителя было отсрочено до серии буллитов. Но там она не смогла навязать достойной борьбы противникам. Российские хоккеисты действовали без выдумки и ни разу не смогли переиграть вратаря финнов. Зато те дважды оставили не у дел Иванова и взяли верх в напряжённой встрече.