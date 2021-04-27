Третьяк — о победе России над США на ЮЧМ: отыграться со счета 1:5 — редкий случай
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«Откровенно говоря, отыграться со счета 1:5 — редкий случай, и я не надеялся, что так получится. ЮЧМ интересен тем, что матчи там непредсказуемы. Молодым свойственно ошибаться, у них нет такого уравновешенного характера», — цитирует Третьяка ТАСС.
Президент ФХР отметил, что победа над командой США очень важна для сборной России в психологическом плане.
«При счёте 1:5 можно было опустить руки, но ребята бились до конца и проявили характер. Но им ещё есть над чем работать», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Комерика-Центр» в США и завершилась со счётом 7:6.
ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России победила команду США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись со счёта 1:5.