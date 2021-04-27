Третьяк — о победе России над США на ЮЧМ: отыграться со счета 1:5 — редкий случай

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на победу сборной России над национальной командой США на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Откровенно говоря, отыграться со счета 1:5 — редкий случай, и я не надеялся, что так получится. ЮЧМ интересен тем, что матчи там непредсказуемы. Молодым свойственно ошибаться, у них нет такого уравновешенного характера», — цитирует Третьяка ТАСС.

Президент ФХР отметил, что победа над командой США очень важна для сборной России в психологическом плане.

«При счёте 1:5 можно было опустить руки, но ребята бились до конца и проявили характер. Но им ещё есть над чем работать», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-Центр» в США и завершилась со счётом 7:6.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила команду США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись со счёта 1:5.