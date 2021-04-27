Третьяк — о победе России над США на ЮЧМ: отыграться со счета 1:5 — редкий случай

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на победу сборной России над национальной командой США на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Третьяк — о победе России над США на ЮЧМ: отыграться со счета 1:5 — редкий случай
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Откровенно говоря, отыграться со счета 1:5 — редкий случай, и я не надеялся, что так получится. ЮЧМ интересен тем, что матчи там непредсказуемы. Молодым свойственно ошибаться, у них нет такого уравновешенного характера», — цитирует Третьяка ТАСС.

Президент ФХР отметил, что победа над командой США очень важна для сборной России в психологическом плане.

«При счёте 1:5 можно было опустить руки, но ребята бились до конца и проявили характер. Но им ещё есть над чем работать», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-Центр» в США и завершилась со счётом 7:6.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила команду США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись со счёта 1:5.

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