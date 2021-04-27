Эффектное возвращение: как сборная России отыгралась с 1:5 и победила США в овертайме на ЮЧМ-2021 по хоккею

Юниорская сборная России по хоккею одержала победу над США в первом матче на чемпионате мира. Подопечные Альберта Лещёва обыграли хозяев турнира со счётом 7:6 в овертайме. По ходу встречи россияне уступали четыре шайбы, но смогли отыграться в том числе благодаря дублю Ивана Мирошниченко, которому власти США первоначально запретили въезд в страну без объяснения причин.

Юниорский чемпионат мира по хоккею в этом году сразу начался для сборной России с непростого испытания. Действующим обладателям серебряных медалей предстояло начать групповой этап встречей с хозяевами турнира и его главными фаворитами — американцами. Именно они, а не канадцы являются законодателями мод в юношеском хоккее и не сходят с пьедестала почёта с 2004 года, а также чаще других команд выигрывали золото.

Секрет успеха США давно известен — молодые американские хоккеисты выступают не за отдельные клубы, а всё время тренируются в сборной и достигают невероятной сыгранности, которая потом помогает выстреливать на первенствах планеты. По точно такому же принципу они готовились и к домашнему турниру в Техасе, разве что пригласив со стороны вратаря Брэйдена Холта.

Также по теме «Будем делать всё, чтобы привезти золото домой»: чего ожидать от сборной России на ЮЧМ-2021 по хоккею В ночь на 27 апреля в американских городах Фриско и Плано стартует юниорский чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет....

Начало матча действительно стало обескураживающим для россиян. Не прошло и пяти с половиной минут, как в ворота Кирилла Герасимюка влетели две шайбы. Одну с правого фланга забросил защитник Райан Чесли, а другую на свой счёт записал Дилан Дюк, реализовавший первое же большинство в игре. Российские хоккеисты пришли в себя спустя четыре минуты. Игру в свои руки взял Данила Юров, и после его прорыва по левому флангу отставание удалось сократить.

У гостей хватало моментов, чтобы сразу же сравнять счёт, но весь их запал исчез с удалением Никиты Чибрикова, от которого основная опасность и исходила. Форвард грубо атаковал Джастина Яникке и получил штраф «2 + 10». Шон Беренс быстро воспользовался этим шансом и аккуратно с кистей забросил третью шайбу для своей команды.

Пока Чибриков отбывал наказание во втором периоде, американцы продолжали хозяйничать в чужой зоне. На 22-й минуте россияне упустили из виду Итана Страки, и тот ближним броском отправил Герасимюка на скамейку запасных. Вышедший на замену Валерий Бринкман недолго держал свои ворота в неприкосновенности. Вскоре американцы опять заработали численный перевес и продолжили реализовывать лишнего со стопроцентным результатом. Счёт 5:1 в их пользу сделал Саша Пастухов — хоккеист с русскими корнями, чьи старшие братья Ник и Майкл уже обыгрывали Россию на юниорском чемпионате мира и завоёвывали на нём золото.

Но самому младшему спортсмену из хоккейной семьи так и не удалось продолжить семейную традицию. Лещёв внёс коррективы в состав, и это сразу же начало приносить плоды. Начался настоящий штурм ворот Гибсона Хомера, и вскоре свой первый гол на юниорском чемпионате мира оформил Матвей Мичков — 16-летний хоккейный вундеркинд, от которого в первую очередь болельщики ждали чудес. Форвард «СКА-1946» хорошо сыграл на добивании.

Не прошло и двух минут, как перед командой реабилитировался Чибриков. Его бросок на паузе застал американскую оборону врасплох. Правда, гол был в итоге засчитан Всеволоду Гайдамаку, задевшему шайбу на пятачке. Прошло ещё немного времени, и на табло «Комерика-центра» вновь высветилась фамилия Мичкова — он реализовал большинство хлёстким броском из правого круга. Но минимальным разрыв в счёте оставался недолго — Дилан Дюк вскоре оформил дубль, воспользовавшись пасом Пастухова.

К тому моменту во втором периоде хоккеисты забросили шесть шайб, но это было ещё не всё. Под самый конец 20-минутки своё слово сказал Иван Мирошниченко, для которого было делом принципа помочь команде в этом матче. Его участие в турнире до последнего оставалось под вопросом, так как власти США внезапно запретили ему въезд в страну. К счастью, неприятную ситуацию удалось урегулировать и чемпионат мира не остался без одной из своих звёзд. За 48 секунд до сирены Мирошниченко наказал сына Мартена Сан-Луи Райана за удаление и сделал счёт 6:5.

В заключительной трети инициатива уже полностью принадлежала россиянам. На первой минуте сравнять счёт мог Юров, но в итоге это сделал всё тот же Мирошниченко. После двух подряд бросков Фёдора Свечкова он всё-таки довёл шайбу до американских ворот за пять минут до конца основного времени.

На последней минуте у Мичкова был шанс оформить хет-трик и избежать овертайма, но его бросок со средней дистанции оказался слегка неточным. А в дополнительное время своего гола дождался Чибриков. Нападающий стартовал от своих ворот, промчался по левому флангу и здорово бросил с острого угла под щитки Хомера.

Сборная России добилась невероятной победы со счётом 7:6, отыграв отставание в четыре шайбы. Пока что подопечные Лещёва уступают в группе B команде Чехии, обыгравшей в основное время Германию, но уже 27 апреля смогут подняться на первое место в случае победы над Словакией.