Тренер сборной США прокомментировал поражение от России на ЮЧМ

Тренер сборной США Дэн Мьюз отреагировал на поражение от национальной команды России на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Эмоции ещё не утихли, это горькая пилюля для нас. События на ЮЧМ-2021 разворачиваются быстро, для нас сейчас главное — двигаться дальше, к следующему матчу, проследить за тем, чтобы у нас было хорошее настроение. Завтра будет тренировка, собрание», — цитирует Мьюза «Чемпионат».

Тренер отмечает, что ему понравилось начало игры в исполнении сборной США.

«В атаке мы сыграли хорошо, смогли выйти вперёд. Но в таких матчах, когда играют два сильных соперника, не обойтись без падений и взлётов. Мы контролировали игру в начале встречи, сборная России провела несколько сильных смен во втором периоде, заставила нас обороняться. Нам надо лучше реагировать на такие смены от соперника, возвращать инициативу», — сказал он.

Мьюз отметил, что американские хоккеисты пытались отстоять преимущество в одну шайбу в третьем периоде.

«К сожалению, мы поставили себя в такое положение. Всё закончилось в овертайме», — сказал тренер.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.