Тренер сборной США прокомментировал поражение от России на ЮЧМ
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«Эмоции ещё не утихли, это горькая пилюля для нас. События на ЮЧМ-2021 разворачиваются быстро, для нас сейчас главное — двигаться дальше, к следующему матчу, проследить за тем, чтобы у нас было хорошее настроение. Завтра будет тренировка, собрание», — цитирует Мьюза «Чемпионат».
Тренер отмечает, что ему понравилось начало игры в исполнении сборной США.
«В атаке мы сыграли хорошо, смогли выйти вперёд. Но в таких матчах, когда играют два сильных соперника, не обойтись без падений и взлётов. Мы контролировали игру в начале встречи, сборная России провела несколько сильных смен во втором периоде, заставила нас обороняться. Нам надо лучше реагировать на такие смены от соперника, возвращать инициативу», — сказал он.
Мьюз отметил, что американские хоккеисты пытались отстоять преимущество в одну шайбу в третьем периоде.
«К сожалению, мы поставили себя в такое положение. Всё закончилось в овертайме», — сказал тренер.
Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.
ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.