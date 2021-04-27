Тренер сборной России назвал неоднозначным матч против США на ЮЧМ-2021

Главный тренер сборной России Альберт Лещёв отреагировал на победу над национальной командой США на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Неоднозначный матч. Первый период встречи был не за нами, далее мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Сборная России в игре с США была одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали», — цитирует Лещёва «Чемпионат».

Тренер также отметил, что у него всегда должен присутствовать план Б, потому что никогда не знаешь, как пойдёт игра.

«Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал. Разберём видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.