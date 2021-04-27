Тренер сборной России назвал неоднозначным матч против США на ЮЧМ-2021
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«Неоднозначный матч. Первый период встречи был не за нами, далее мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Сборная России в игре с США была одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали», — цитирует Лещёва «Чемпионат».
Тренер также отметил, что у него всегда должен присутствовать план Б, потому что никогда не знаешь, как пойдёт игра.
«Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал. Разберём видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.
ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.