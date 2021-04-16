Без объяснения причин: что известно о запрете на въезд в США хоккеиста юниорской сборной России Мирошниченко

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко получил запрет на въезд в США в преддверии чемпионата мира. Такое решение приняла миграционная служба страны без объяснения причин. По словам хоккеиста, новость стала для него неприятным сюрпризом, так как у него была действующая виза. В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) намерены разобраться в сложившейся ситуации, а президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков осудил такой шаг.

В преддверии юниорского чемпионата мира по хоккею, который пройдёт с 27 апреля по 7 мая в Техасе, сборная России лишилась одного из своих лидеров. Нападающий команды «Омские Ястребы», входящей в систему «Авангарда», Иван Мирошниченко получил запрет на въезд в США.

По словам хоккеиста, решение американских властей стало для него неприятным сюрпризом, так как до этого к нему не было никаких вопросов.

«Посмотрел документ, но там без объяснения причин. Понятно, что я не какой-то террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел! За три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и всё. Запрос отправляли по всем. ФБР проверило, что-то там не так, не знаю, и всё. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти», — цитирует Мирошниченко «Чемпионат».

Он добавил, что в настоящее время пытается решить данный вопрос, однако неизвестно, получится ли у него попасть в страну в ближайшем будущем.

«Да и мы же не гулять едем, а на чемпионат мира. Тем более все там будут закрыты, я вообще не понимаю прикола. Не знаю, что и думать», — посетовал спортсмен.

Соответствующее уведомление получила и Федерация хоккея России (ФХР). Источник в организации сообщил, что решение о запрете на въезд приняла миграционная служба США. Соответственно, оно не подлежит апелляции и жалобам.

В Международной федерации хоккея на льду (IIHF), в свою очередь, заявили, что ничего не знают о ситуации вокруг Мирошниченко. При этом представитель организации по связям с общественностью Адам Стейсс заверил, что намерен проверить данную информацию и разобраться в произошедшем.

«В данный момент нам просто необходимо собрать больше информации и координироваться с местным оргкомитетом и ФХР, прежде чем мы примем решение о дальнейших шагах. На данном этапе мы лишь собираем информацию», — приводит слова Стейсса РИА Новости.

Мирошниченко является победителем юношеских Олимпийских игр в составе команды 2004 года рождения, где он занял второе место в списке бомбардиров после коллеги по сборной и ещё одной восходящей звезды Матвея Мичкова. В конце прошлого года на него претендовали «Авангард» и СКА, однако сам хоккеист сделал выбор в пользу омичей. По мнению многих экспертов, в 2022 году Иван может получить первый номер драфта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и уже сейчас некоторые называют его вторым Александром Овечкиным.

Непопадание Мирошниченко на чемпионат мира вызвало широкий резонанс. Так, действия американских властей осудили в Олимпийском комитете России (ОКР). Президент организации Станислав Поздняков подчеркнул, что на соревнованиях подобного уровня команды должны присутствовать в полном составе.

«Я отношусь к этому негативно, потому что считаю, что крупные соревнования такого статуса должны проводиться с полноценным участием команд. Страна-организатор обязана организовать свободный доступ всех участников соревнования. В данном случае это правило нарушено и в этой части можно выразить сожаление», — цитирует Позднякова «Интерфакс».

Несмотря на то, что россияне отправятся в США лишь 19 апреля и у хоккеиста ещё есть время решить все вопросы, двукратные олимпийские чемпионы в составе сборной СССР Борис Майоров и Александр Кожевников выразили уверенность в том, что изменить ситуацию не смогут ни ФХР, ни российские власти. При этом последний связал решение американских властей с политикой.

«То, что происходит — полнейший абсурд. Политика — политикой, хоккей — хоккеем. Политические разногласия никак не должны влиять на положение дел в хоккее. Сейчас ясно одно — американцы лишают сборную России одного из лидеров… На мой взгляд, это чистая подлянка. Стыдно. После этого случая мы ещё злее будем по отношению к Америке. И уверен, что на чемпионате мира ребята всё сделают, чтобы выступить достойно и американцам доказать, что, даже несмотря на их действия, мы будем биться за медали самого высокого достоинства», — уверен Кожевников.

В то же время в Госдуме РФ не согласились с мнением экс-хоккеиста. По словам депутата Игоря Лебедева, произошедшее не стоит связывать с политикой, так как у Мирошниченко действительно могла возникнуть ошибка при оформлении документов, которая и повлияла на решение миграционной службы.

«Миграционная служба имеет право остановить любого человека на земле, если к нему есть какие-то претензии. Что и произошло. Я не хочу и не собираюсь видеть в этом какую-то политическую составляющую. Лучше спросите у сотрудников, которые занимались оформлением его визы, что там не так. Уверен, что корень кроется именно в этом месте», — подчеркнул Лебедев.

Стоит отметить, что Мирошниченко не впервые сталкивается с проблемой въезда в США. До перехода в «Омские ястребы» хоккеист мог заиграть в Хоккейной лиге США (USHL), однако ему было отказано в получении визы.