Российский хоккеист прокомментировал отказ властей США в выдаче визы

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Нападающий «Омских Ястребов» и сборной России Иван Мирошниченко высказался о том, что не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира по хоккею в США.
Российский хоккеист прокомментировал отказ властей США в выдаче визы
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Честно, даже не знаю, что сказать. Неожиданно, но попробуем решить этот вопрос. Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чём проблема. За три дня до выезда в США такое присылают. Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это», — цитирует Мирошниченко «Чемпионат».

По словам нападающего, у него стоит виза в паспорте.

«Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и всё. Я в США был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти», — сказал он.

В СМИ сообщалось, что миграционная служба США не пускает Мирошниченко на территорию страны, несмотря на наличие визы у нападающего.

Юниорский чемпионат мира по хоккею пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина.

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