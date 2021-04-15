«Авангард» в овертайме победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в седьмом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время матча за «Ак Барс» забили Дмитрий Воронков, Алберт Яруллин и Артём Галимов.

В составе «Авангарда» отличились Кирилл Семёнов, Оливер Каски и Вилле Покка. В овертайме победную шайбу забросил Каски, таким образом оформивший дубль.

Счёт в серии до четырёх побед — 4:3 в пользу «Авангарда». Он пробился в финал Кубка Гагарина, где сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Вадим Шипачёв подписал новый контракт с «Динамо».