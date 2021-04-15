«Авангард» в овертайме победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время матча за «Ак Барс» забили Дмитрий Воронков, Алберт Яруллин и Артём Галимов.
В составе «Авангарда» отличились Кирилл Семёнов, Оливер Каски и Вилле Покка. В овертайме победную шайбу забросил Каски, таким образом оформивший дубль.
Счёт в серии до четырёх побед — 4:3 в пользу «Авангарда». Он пробился в финал Кубка Гагарина, где сыграет с московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Вадим Шипачёв подписал новый контракт с «Динамо».