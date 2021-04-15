Хоккеист Шипачёв подписал новый контракт с «Динамо»

Форвард ХК «Динамо» Вадим Шипачёв подписал новый трёхлетний контракт с клубом.

«Переговоры с Вадимом Шипачёвым завершены. Факт, уже зафиксированный подписями двух сторон. Капитан московского «Динамо» остается в нашем клубе! С самого начала было понятно, что и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Тем более что главный тренер команды Алексей Николаевич Кудашов также выразил заинтересованность в Вадиме. Контракт рассчитан на три сезона. Я хочу пожелать Вадиму достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно в качестве капитана «Динамо» поднять над головой Кубок Гагарина», — приводит официальный сайт клуба слова генерального директора «Динамо» Евгения Кровопускова.

34-летний Шипачёв выступает за «Динамо» с 2018 года. На счету форварда 216 матчей в составе москвичей и 223 (63 + 160) очка. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба за всё время выступления в КХЛ.

Ранее сообщалось, что Кудашов назначен главным тренером ХК «Динамо».