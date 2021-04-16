Депутат Госдумы отреагировал на отказ властей США в выдаче визы Мирошниченко

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев высказался о том, что нападающий «Омских Ястребов» и сборной России Иван Мирошниченко не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира по хоккею в США.
Депутат Госдумы отреагировал на отказ властей США в выдаче визы Мирошниченко
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«Давайте мы перестанем в любом вопросе искать политическую подоплёку. Если миграционная служба не пустила, значит, у них есть повод не пускать: неправильно оформленная виза, нарушения в предыдущей поездке. Понимаю, что вам хочется услышать фразу: «Американцы начинают глобальную войну против России». Чушь собачья!» — цитирует Лебедева «Чемпионат».

По словам депутата, миграционная служба США имеет право остановить любого человека на земле, если к нему есть какие-то претензии.

«Лучше спросите у сотрудников, которые занимались оформлением визы Мирошниченко, что там не так. Уверен, что корень кроется именно в этом месте», — сказал он.

В СМИ сообщалось, что миграционная служба США не пускает Мирошниченко на территорию страны, несмотря на наличие визы у нападающего.

Юниорский чемпионат мира по хоккею пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая.

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