Россия по буллитам проиграла Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею

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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.
Россия по буллитам проиграла Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу финнов.

В основное время матча за сборную России две шайбы забросил Фёдор Свечков. Ещё один гол в активе Никиты Чибрикова.

Финская команда ответила голами Саму Салминена, Вилле Койвунена и Саму Туомаалы.

В овертайме команды не выявили сильнейшего. В серии буллитов (2:0) победу финнам принесли броски Вернера Миеттинена и Вилле Койвунена. Россияне не реализовали ни одного броска.

Следующим соперником сборной России в рамках группового этапа станет национальная команда Германии. Матч состоится 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Алексей Бадюков назвал Россию фаворитом ЮЧМ-2021 после победы над США.

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