Главный тренер сборной России высказался о предвзятом судействе на ЮЧМ-2021

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Главный тренер сборной России Альберт Лещёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США.
Главный тренер сборной России высказался о предвзятом судействе на ЮЧМ-2021
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«Матч получился менее эмоциональный, чем вчера. Во встрече со сборной США мы отдали много эмоций, меньше суток было на отдых, немного не хватило сил. Но ребята бились и старались, все молодцы», — цитирует Лещёва «Чемпионат».

Тренер ответил на вопрос об игре сборной России в меньшинстве.

«Готовились, разбирали соперника, немного перестроились. Не могу сказать, что пауза после травмы финна в третьем периоде повлияла на ход матча, травмы в хоккее случаются», — сказал он.

Также Лещёв высказался о предвзятом судействе на ЮЧМ-2021.

«Никогда не комментирую работу арбитров. У нас своя работа, у них своя», — сказал тренер.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» во Фриско и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.

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