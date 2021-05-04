Каменский считает, что сборной России по силам обыграть любую команду на ЮЧМ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира 2021 года со сборной Белоруссии (5:2).

«С Белоруссией ребята начали здорово, потом расслабились. Наверное, подумали, что результат сделан. Пропустили две ненужные шайбы, но затем снова собрались. Мы контролировали матч. В целом игра нашей сборной мне понравилась. На чемпионате мира нет слабых команд, потому каждый матч непростой. Финляндию не нужно опасаться. Надо выходить и играть с ними в полную силу. Мы должны сами диктовать свою игру, пускай нас опасаются. Недавнее поражение, наоборот, должно замотивировать наших хоккеистов. Тренерский штаб сделает выводы относительно предыдущей игры. У нас талантливых ребят много, команда сильная, нам по силам обыграть любого соперника», — цитирует Каменского «Чемпионат».

Сборная России сыграет в полуфинале юношеского чемпионата мира с командой Финляндии. В матче группового этапа россияне проиграли финнам в серии послематчевых буллитов — 3:4.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021.