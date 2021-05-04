Сборная России сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021

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Юниорская сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу чемпионата мира, который проходит в США.
Сборная России сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021
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Соперником россиян стала сборная Финляндии, которая в 1/4 финала обыграла Швейцарию (2:0).

Команды России и Финляндии уже играли на ЮЧМ-2021 на групповом этапе. Поединок завершился поражением российской команды в серии послематчевых буллитов — 3:4.

В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Швеции. Этот поединок пройдёт в ночь с 5 на 6 мая и начнётся в 00:00 мск. Игра 1/2 финала Россия — Финляндия состоится 6 мая в 04:00 мск.

Ранее тренер юношеской сборной России по хоккею прокомментировал победу над Белоруссией на ЮЧМ.

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