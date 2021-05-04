Тренер юношеской сборной России по хоккею прокомментировал победу над Белоруссией на ЮЧМ

Главный тренер юношеской сборной России Альберт Лещёв оценил победу над Белоруссией в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в США.

«Могу сказать только положительные слова о сборной Белоруссии — это очень хорошая команда. Сегодня нам было немного тяжело, но мы выдержали и выиграли. Поздравляю ребят с хорошей победой. Пока не готов сказать, что я хотел бы изменить в игре команды», — цитирует Лещёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, россияне во втором периоде упустили преимущество, но перед третьей 20-минуткой были проведены правильные перестановки в составе. Кроме того, специалист считает, что повлияла на игру и смена ледовой арены.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла Белоруссию (5:2) и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021.