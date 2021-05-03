Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021

Юношеская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в США.

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе российской национальной команды отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. У белорусов голами ответили Илья Морозов и Фёдор Николаеня.

Таким образом, подопечные Альберта Лещёва вышли в полуфинал, где сыграют либо с Канадой, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что Мичков забросил свою 10-ю шайбу на ЮЧМ-2021.