Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе российской национальной команды отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. У белорусов голами ответили Илья Морозов и Фёдор Николаеня.
Таким образом, подопечные Альберта Лещёва вышли в полуфинал, где сыграют либо с Канадой, либо с Чехией.
Ранее сообщалось, что Мичков забросил свою 10-ю шайбу на ЮЧМ-2021.