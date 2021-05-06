Мичков забросил 11-ю шайбу на ЮЧМ-2021 по хоккею

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Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков отличился в первом периоде полуфинального матча юниорского чемпионата мира 2021 года с командой Финляндии.
Мичков забросил 11-ю шайбу на ЮЧМ-2021 по хоккею
  • РИА Новости
  • © Матвей Мичков

Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой на седьмой минуте первого периода полуфинала юниорского чемпионата мира.

Российский форвард отличился в большинстве и забросил 11-ю шайбу на турнире. На данный момент Мичков лидирует в гонках снайперов и бомбардиров соревнований (11 + 2).

На данный момент завершился первый период. Счёт в матче между сборными России и Финляндии — 2:2.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в США.

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