Мичков забросил 11-ю шайбу на ЮЧМ-2021 по хоккею

Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков отличился в первом периоде полуфинального матча юниорского чемпионата мира 2021 года с командой Финляндии.

Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой на седьмой минуте первого периода полуфинала юниорского чемпионата мира.

Российский форвард отличился в большинстве и забросил 11-ю шайбу на турнире. На данный момент Мичков лидирует в гонках снайперов и бомбардиров соревнований (11 + 2).

На данный момент завершился первый период. Счёт в матче между сборными России и Финляндии — 2:2.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в США.