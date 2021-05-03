Без лишних усилий: как Россия победила Белоруссию и вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею
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Россия в роли явного фаворита
Групповой этап юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России провела на одном дыхании. В четырёх матчах она одержала три победы и уступила только Финляндии в серии буллитов. Однако после этой осечки отечественная команда разгромила Германию и Чехию с общим счётом 17:2.
Главным действующим лицом в составе коллектива Альберта Лещёва стал 16-летний Матвей Мичков, который забросил девять шайб и вышел в лидеры как гонки снайперов турнира, так и списка лучших бомбардиров — 11 баллов за результативность (9 + 2). Попутно нападающий поднялся на пятое место по количеству голов среди соотечественников на ЮЧМ. Вровень с ним шёл Евгений Малкин, а опережали Мичкова только Александр Овечкин (23 шайбы), Илья Ковальчук (13), Никита Кучеров (11) и Евгений Кузнецов (11).
Но даже столь убедительное выступление не позволило россиянам подняться выше второго места в группе. Они набрали равное количество очков с финнами (9), но уступили им по результату личной встречи. Тем не менее в соперники по четвертьфиналу отечественная команда всё равно получила достаточно удобного оппонента — Белоруссию.
Те неплохо провели групповой этап и одержали разгромные победы над Швейцарией (7:1) и Латвией (6:2). А Данила Климович забросил шесть шайб. Однако на равных противостоять подопечным Лещёва им было сложно. Об этом свидетельствовала и статистика личных встреч на ЮЧМ. В пяти матчах с белорусами Россия одержала пять побед. Так, на последнем первенстве планеты в 2019-м пути команд пересеклись на аналогичной стадии, и отечественные хоккеисты забросили в ворота соперника шесть безответных шайб.
Десятая шайба Мичкова
Первый период отчётного матча получился достаточно неоднозначным для подопечных Лещёва. С одной стороны, они отметились двумя голами и обеспечили себе комфортную разницу в счёте. С другой — достаточно много позволили сделать сопернику.
Белорусы вышли на лёд без чувства пиетета перед соперником и с первых минут начали проводить смелые позиционные атаки, с которыми защитники сборной России справлялись далеко не всегда. Зачастую в игру приходилось вступать Сергею Иванову, который совершил ряд важных сейвов.
Зато отечественные хоккеисты реализовали первый же свой момент, и сделал это Мичков. На пятой минуте Матвей получил шайбу за воротами, затем вместо передачи неожиданно пошёл в обводку против двоих оппонентов и с достаточно острого угла отправил снаряд в дальний угол. Таким образом нападающий записал себе в актив юбилейный, десятый гол на ЮЧМ.
Но эта локальная неудача не сказалась на действиях белорусов. Они продолжали нагнетать атмосферу в чужой зоне. Например, опасным броском со средней дистанции отметился Даниил Рогач. Следом Климович прорвался к воротам по правому борту и с неудобной руки отправил снаряд в ловушку Иванову.
А чуть позже похожий момент имел Герман Яваш. Ему удалось вырваться практически один на один с голкипером и грамотно прикрыть шайбу корпусом. Вот только протолкнуть её в сетку не вышло. Зато нападающий врезался в щитки вратарю, за что получил две минуты штрафа. Спустя всего 12 секунд белорусов подвёл Максим Сущинский, сыгравший высоко поднятой клюшкой.
У России было почти две минуты двойного большинства, и команда просто не имела права не воспользоваться такой возможностью. В результате Данила Юров нанёс точный щелчок из правого круга вбрасывания и удвоил преимущество.
Возрождение интриги
Второй период россияне начали очень мощно. Не успели команды вернуться на лёд, как Иван Мирошниченко объехал ворота на высокой скорости и едва не протолкнул шайбу в ближний угол. Следом Никита Чибриков нанёс хороший бросок со средней дистанции. Соперника выручил Тихон Чайка. Но на 23-й минуте команде всё-таки удалось забить. Фёдор Свечков выиграл вбрасывание в чужой зоне и отбросил снаряд на Юрова. Нападающий переадресовал его на синюю линию Артёму Дуде, который нанёс мощный щелчок в дальний угол.
В этот момент белорусы дрогнули и прижались к собственным воротам. Подопечные Лещёва ни на секунду не ослабляли давление и были близки к тому, чтобы довести дело до разгрома. Но лучше всяких похвал действовал на последнем рубеже Чайка.
Тем неожиданнее оказался перелом в игре в середине периода. После первой коммерческой паузы белорусы не просто пришли в себя, но целиком и полностью завладели инициативой. Теперь уже они вели штурм ворот Иванова. Сергей до поры держался, но на 28-й минуте всё-таки пропустил. Илья Морозов после передачи Мирослава Михалёва нанёс точный бросок с близкой дистанции.
А следом коллектив Дмитрия Шульги сократил отставание в счёте до минимума. Россияне проиграли вбрасывание в своей зоне и позволили Фёдору Николаене из правого круга вбрасывания отправить шайбу в створ. Так положение сборной России стало угрожающим, хотя совсем недавно казалось, что исход данного противостояния предрешён.
Взбодриться партнёрам помог Мичков. После очередного момента у ворот Иванова он ударил Никиту Парфенюка, и оба в итоге получили двухминутный штраф. А в формате четыре на четыре отечественная команда перевела игру в чужую зону и уже сама упустила несколько отличных шансов.
Своевременные голы Мирошниченко и Гайдамака
На старте заключительной 20-минутки белорусам удалось заработать первое большинство — Мичков за воротами поставил подножку оппоненту. Но воспользоваться численным превосходством сопернику толком не удалось. Запомнился разве что мощный выстрел Климовича из левого круга вбрасывания, с которым не без труда справился Иванов.
А вот россияне вскоре отметились важнейшим голом. Мирошниченко подхватил шайбу в середине площадки, легко убежал от одного защитника, обыграл второго и нанёс бросок с близкой дистанции. Чайка свою команду выручил, но на добивании оказался бессилен.
Окончательно же судьба противостояния была решена после грубейшей ошибки подопечных Шульги в своей зоне. Защитник оппонента попытался выполнить передачу на партнёра у своих ворот, но фактически подарил шайбу Всеволоду Гайдамаку. Нападающий идеально сыграл на перехвате и не оставил Чайке ни шанса.
После этого и сами белорусы поняли, что совершить камбэк нереально. Вскоре они заработали ещё одно большинство, но вновь ничего не создали у ворот Иванова. Остаток встречи они провели в атаке скорее по инерции. Сборная России, пережив неприятные минуты во втором периоде, спокойно довела дело до победы и пробилась в полуфинал.