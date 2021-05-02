Мичков вышел на пятое место среди россиян по голам на ЮЧМ
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- РИА Новости
В четырёх матчах нападающий забросил девять шайб. Россиянин Евгений Малкин забросил такое же количество шайб за 12 встреч.
Лидером среди россиян является Александр Овечкин, который забросил 23 шайбы в 14 играх. На втором месте с 13 шайбами в 12 матчах располагается Илья Ковальчук. На третьем Никита Кучеров, забросивший 11 шайб в семи встречах и Евгений Кузнецов — 11 шайб в 14 играх.
Напомним, что в четвёртом матче группового этапа ЮЧМ-2021 сборная России одержала победу над национальной командой Чехии со счётом 11:1.
Мичков оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.