Известен рейтинг сборных, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021
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Напомним об особенностях регламента плей-офф ЮЧМ-2021.
Четвертьфинальные матчи играются крест-накрест, а в полуфинале происходит перепосев сборных на основе следующих критериев: место в группе, количество очков в группе, разница забитых и пропущенных голов в группе, количество забитых голов в группе, посев перед стартом турнира.
Четвертьфинальные пары: Финляндия — Швейцария (4 мая, 01:30 мск), Россия — Беларусь (3 мая, 20:30 мск), Канада — Чехия (3 мая, 23:00 мск), Швеция — США (4 мая, 04:00 мск).
Таким образом, если не случится сенсаций, в полуфинале сыграют: Канада — Швеция/США, Финляндия — Россия.
Ранее сообщалось, что Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером группового этапа ЮЧМ-2021.