Известен рейтинг сборных, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021

Стал известен рейтинг национальных команд, на основе которого будут образованы пары полуфинальных матчей юношеского чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Напомним об особенностях регламента плей-офф ЮЧМ-2021.

Четвертьфинальные матчи играются крест-накрест, а в полуфинале происходит перепосев сборных на основе следующих критериев: место в группе, количество очков в группе, разница забитых и пропущенных голов в группе, количество забитых голов в группе, посев перед стартом турнира.

Четвертьфинальные пары: Финляндия — Швейцария (4 мая, 01:30 мск), Россия — Беларусь (3 мая, 20:30 мск), Канада — Чехия (3 мая, 23:00 мск), Швеция — США (4 мая, 04:00 мск).

Таким образом, если не случится сенсаций, в полуфинале сыграют: Канада — Швеция/США, Финляндия — Россия.

Ранее сообщалось, что Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером группового этапа ЮЧМ-2021.