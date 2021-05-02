Известен рейтинг сборных, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021

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Стал известен рейтинг национальных команд, на основе которого будут образованы пары полуфинальных матчей юношеского чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Известен рейтинг сборных, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021
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Напомним об особенностях регламента плей-офф ЮЧМ-2021.

Четвертьфинальные матчи играются крест-накрест, а в полуфинале происходит перепосев сборных на основе следующих критериев: место в группе, количество очков в группе, разница забитых и пропущенных голов в группе, количество забитых голов в группе, посев перед стартом турнира.

Четвертьфинальные пары: Финляндия — Швейцария (4 мая, 01:30 мск), Россия — Беларусь (3 мая, 20:30 мск), Канада — Чехия (3 мая, 23:00 мск), Швеция — США (4 мая, 04:00 мск).

Таким образом, если не случится сенсаций, в полуфинале сыграют: Канада — Швеция/США, Финляндия — Россия.

Ранее сообщалось, что Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером группового этапа ЮЧМ-2021.

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