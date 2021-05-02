Форменный разгром: как сборная России забросила Чехии 11 шайб и вышла в плей-офф ЮЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею разгромила Чехию в последнем матче группового этапа юниорского чемпионата мира и гарантировала себе как минимум второе место в своём октете. Отечественная команда забросила в ворота соперника 11 шайб, а пропустила только одну. Хет-трик удалось оформить Матвею Мичкову, который лидирует в списке лучших снайперов турнира с девятью голами. Прохор Полтапов и Фёдор Свечков отличились дважды.

Сражение за первое место

На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная России с ходу обратила на себя внимание. Сначала она в драматичном матче в овертайме вырвала победу над США — 7:6. Затем в серии буллитов уступила Финляндии — 3:4. Наконец, в последней на данный момент игре разгромила Германию — 6:1 благодаря покеру и потрясающему лакросс-голу Матвея Мичкова.

Нападающий с шестью шайбами не только вырвался в лидеры гонки снайперов турнира (позже его догнал белорус Данила Климович), но и влюбил в себя болельщиков и экспертов. Например, наставник немцев Штеффен Цише прямо назвал его особенным и посетовал, что остановить форварда в этот вечер было невозможно.

После дня отдыха подопечных Альберта Лещёва ждало новое испытание — встреча с Чехией, которая в противостояниях с Германией (3:1), Финляндией (5:6) и США (1:2 Б) набрала лишь четыре очка и обосновалась на предпоследнем месте в группе. Понятно, что выход в плей-офф коллектив всё равно себе обеспечил, поскольку ниже расположилась Бундестим с нулём баллов. Но чехам было жизненно необходимо побеждать, чтобы подняться выше и получить более удобного соперника в четвертьфинале.

В свою очередь, россияне сохраняли шансы на первую строчку. Для этого им требовалось набирать три балла и надеяться на победу США над Финляндией в основное время. И их вполне можно было назвать фаворитами, поскольку в 14 предыдущих матчах с Чехией на ЮЧМ они одержали десять побед. Но последнее поражение в 2014-м получилось достаточно болезненным. Отечественная дружина в четвертьфинале уступила в овертайме — 2:3. Чехи же в итоге дошли до решающей встречи, где оказались слабее США — 2:5.

Победа за явным преимуществом

Матч начался для сборной России лучше не придумаешь. Спустя всего минуту и 22 секунды после стартового вбрасывания отечественной команде удалось выйти вперёд. А поразил чужие ворота её лидер Мичков. Матвей с достаточно острого угла без замаха отправил шайбу между щитков вратарю и с семью голами вышел на чистое первое место в гонках снайперов и бомбардиров первенства. Соперник вдобавок тут же остался в меньшинстве. Две минуты штрафа получил Давид Иржичек. Но реализовать большинство подопечным Лещёва не удалось.

Чехи вскоре пришли в себя и передвинули игру на половину площадки оппонента. Они контролировали снаряд и старались каждую атаку доводить до броска. Но максимально надёжно на последнем рубеже действовал Сергей Иванов, который выручил команду в нескольких эпизодах. В частности, он справился с мощным щелчком Габриэля Штурца от левого борта и выстрелом Матиаша Шаповалива со входом в зону.

Когда начало казаться, что соперник вот-вот забьёт, Россия удвоила преимущество в счёте. Нападающий «Красной армии» Прохор Полтапов убежал один на один с вратарём с середины площадки и легко переиграл его. Для форварда гол стал дебютным на турнире.

Также по теме Выдающееся выступление: как покер и лакросс-гол Мичкова помогли России разгромить Германию на ЮЧМ Сборная России разгромила Германию в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею — 6:1. Главным героем противостояния...

А в концовке чехи вовсе посыпались. Сначала на скамейку штрафников отправился Станислав Свозил, и Иван Мирошниченко мощным щелчком из левого круга вбрасывания поразил чужие ворота и отметился третьей шайбой в рамках ЮЧМ. Заканчивали период подопечные Якуба Петра также в меньшинстве.

Во втором периоде избиение сборной Чехии продолжилось. В перерыве соперник произвёл смену вратаря, и на площадке появился Томаш Суханек. Однако это команде не слишком помогло. Россияне продолжали владеть серьёзным преимуществом и один за другим создавали опасные моменты.

Иванову в игру вступать приходилось нечасто, но порой оппоненты его всё-таки тревожили. Например, на 27-й минуте Свозил в большинстве попал в штангу. Тут же Данила Юров убежал один на один с вратарём, воспользовавшись ошибкой защитника, но не сумел переиграть голкипера.

Зато Арсению Коромыслову вскоре отличиться удалось. Защитник нанёс бросок от синей линии, а Юров грамотно загородил обзор Суханеку на пятаке и помешал ему спасти команду. Лишь после этого чехи смогли отметиться голом. Якуб Кос подставился под щелчок партнёра. Дезориентированный Иванов поймать снаряд не сумел. Впрочем, судьи засчитали шайбу не сразу, а сначала посмотрели повтор на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но в итоге всё же указали на центр.

Забив, чехи почувствовали уверенность и даже создали пару опасных моментов. Но сборной России моментально удалось успокоить их ещё двумя шайбами. Дмитрий Кателевский оказался первым на добивании после отскока от Суханека, а Полтапов отметился красивым голом в большинстве. Прохор на скорости обыграл двоих соперников и отправил снаряд в дальний угол.

В третьем периоде чехи окончательно рассыпались, хотя начало получилось для них неплохим. Россияне на некоторое время оказались прижаты к собственным воротам и даже пропустили, но судья не засчитал шайбу, поскольку потерял её из виду. В свою очередь, подопечные Лещёва не могли нанести бросок порядка 4,5 минуты.

В непростой момент о себе вновь напомнил Мичков. В правом круге вбрасывания он красиво ушёл от защитника и умудрился попасть точно в ближнюю девятку без шансов для Суханека. Не прошло и полутора минут, как отличиться удалось Фёдору Свечкову. После перехвата Юрова он убежал к чужим воротам и переиграл вратаря.

У соперников начали банально сдавать нервы, и Марцел Марцел получил удаление до конца игры за грубый силовой приём против Владислава Сапунова. К счастью, обошлось без травм, а россияне в ответ наказали чехов ещё одним голом. Свечков оформил дубль после классного прохода Никиты Чибрикова.

В концовке же коллектив Петра окончательно опустил руки. Сначала Юров, оформивший ассистентский хет-трик, сумел отличиться самостоятельно, подловив оппонента на неаккуратном выходе из зоны. А затем хет-трик оформил Мичков. Таким образом, в последних двух матчах ЮЧМ он забросил семь шайб. Всего же в активе форварда девять голов в рамках турнира. А сборная России одержала самую крупную победу в истории противостояния с Чехией на юниорском первенстве планеты и обеспечила себе как минимум второе место в группе.