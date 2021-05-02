Сборная России гарантировала себе место в топ-2 по итогам групповой стадии ЮЧМ по хоккею

Сборная России гарантированно не опустится ниже второго места в группе B по итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.

Благодаря победе над Чехией, российская команда набрав 9 очков в четырёх матчах групповой стадии.

В случае победы США (6 очков) над Финляндией (8 очков) в основное время, сборная России займёт первое место в группе, и в четвертьфинале сыграет с командой, ставшей четвёртой в группе A.

Если исход матча американцев и финнов решится в овертайме или серии буллитов, то, вне зависимости от его результата, россияне станут вторыми в группе и в 1/4 финала встретятся со ставший третьей командой группы A.

Четвертьфинальные матчи пройдут 3 и 4 мая, полуфиналы — 6 мая, а финал и матч за третье место — 7 мая.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею, с разницей в восемь шайб.