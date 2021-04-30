Мичков побил рекорд Овечкина и стал самым юным автором покера среди россиян на ЮЧМ

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Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков превзошёл уникальное достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Мичков побил рекорд Овечкина и стал самым юным автором покера среди россиян на ЮЧМ
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В матче группового этапа мирового первенства с Германией (6:1) Мичков забросил четыре шайбы в возрасте 16 лет, четырёх месяцев и 20 дней и стал самым юным автором покера среди российских хоккеистов на юниорских чемпионатах мира.

Таким образом, он побил рекорд Александра Овечкина, который был установлен 12 апреля 2002 года в игре со Словакией (6:1). Тогда ему было 16 лет, шесть месяцев и 26 дней.

Ранее тренер юниорской сборной России по хоккею назвал покер Мичкова заслугой команды.

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