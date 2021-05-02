Михайлов оценил победу сборной России над Чехией на ЮЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о победе сборной России над национальной командой Чехии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США.

«11:1 — отличный результат для сборной России. Могу только поздравить ребят с крупной победой. Но это было вчера, а теперь надо думать о будущем и готовиться к предстоящему матчу», — цитирует Михайловича «Чемпионат».

По мнению советского хоккеиста, сборной России не стоит недооценивать национальную команду Белоруссии в предстоящей встрече 1/4 финала ЮЧМ-2021.

«У всех сборных, участвующих в ЮЧМ, есть шансы. В матче с Белоруссией ребята должны показать такую же игру, как против Чехии», — сказал он.

Встреча проходила в Фриско и завершилась со счётом 11:1.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.