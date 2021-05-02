Нападающий сборной России высказался о победе над Чехией на ЮЧМ-2021
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«Была слаженная командная работа, мало удалялись. Выполняли тренерскую установку. Главное, что команда победила», — цитирует Полтапова «Чемпионат».
По словам нападающего, главный тренер сборной России Альберт Лещёв сказал не отвечать на грязную игру чехов и играть в свой хоккей.
Встреча проходила в Фриско и завершилась со счётом 11:1.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.