Нападающий сборной России высказался о победе над Чехией на ЮЧМ-2021

Нападающий сборной России Прохор Полтапов поделился мнением о победе над национальной командой Чехии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США.

«Была слаженная командная работа, мало удалялись. Выполняли тренерскую установку. Главное, что команда победила», — цитирует Полтапова «Чемпионат».

По словам нападающего, главный тренер сборной России Альберт Лещёв сказал не отвечать на грязную игру чехов и играть в свой хоккей.

Встреча проходила в Фриско и завершилась со счётом 11:1.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.