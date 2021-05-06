Быков пожелал сборной России получить удовольствие от финала ЮЧМ-2021 с Канадой

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал победу юниорской сборной России над командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира — 2021 (6:5), а также оценил шансы россиян на победу в финале турнира.
Быков пожелал сборной России получить удовольствие от финала ЮЧМ-2021 с Канадой
  • ©fhr.ru

«Финал против канадцев для советского человека — классика хоккея. Играть против них в финале почётно и всё время будоражит. В чём мы превосходим канадцев? Не стал акцентировать внимание на этих деталях. Сам факт играть в финале — грандиозен. Особенно для наших молодых ребят, которые лишь начинают свою профессиональную хоккейную карьеру. Я бы просто пожелал им удачи. Хочу, чтобы они получили удовольствие от этого финала. Наша сборная играть умеет не хуже канадцев, это было доказано одним выходом в финал. Сейчас же надо просто показывать свой лучший хоккей и контролировать эмоции. Пожелаем удачи парням в финале!» — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс». 

Финальный матч канадцев с россиянами пройдёт 7 мая. Начало встречи — в 04:00 мск.

Ранее Бадюков выразил мнение о том, что сборная России может стать победителем ЮЧМ-2021.

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