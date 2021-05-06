Бадюков считает, что сборная России может стать победителем ЮЧМ-2021

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказался о шансах сборной России по хоккею стать победителем юниорского чемпионата мира — 2021.
Бадюков считает, что сборная России может стать победителем ЮЧМ-2021
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«В финале встречаются две сильнейшие команды турнира на данный момент. Нам нужно постараться аккуратно сыграть в своей зоне, поскольку у канадцев довольно сбалансированная атака. Не надо бояться канадцев, ничего в них такого нет. Ни в коем случае нельзя закрываться и допускать глупые удаления. В меньшинстве у нас есть проблемы. Это было заметно и по матчу с финнами. Нужно играть в свой хоккей, как в матчах с Белоруссией и Финляндией. У нас есть все шансы стать чемпионами. Нашей команде это по силам», — цитирует Бадюкова «Спорт-Экспресс».

Финальная встреча сборных Канады и России пройдёт 7 мая. Начало встречи — в 04:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кожевников высказался о финале ЮЧМ.

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