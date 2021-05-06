Кожевников — о финале ЮЧМ: мы ни в чём не уступаем канадцам

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу юниорской сборной России над сверстниками из Финляндии на чемпионате мира — 2021 (6:5), а также оценил шансы россиян на победу в финальном матче с Канадой.

«Я ожидал, что мы обыграем финнов. Мы доминировали на протяжении всего поединка, но потом немного расслабились. Главное, что победили. С канадцами будет тяжеловато, но при правильной игре шансы 50 на 50. В финале надо выдержать первый период. Дальше всё будет зависеть от наших нападающих. Мы ни в чём не уступаем канадцам. В таких играх решают эмоции и индивидуальное мастерство. Нужно быть уверенными в своих силах. Выходим играть только на победу!» — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Финальный матч юниорского чемпионата мира пройдёт 7 мая (начало — в 04:00 мск).

Ранее Мирошниченко заявил, что россияне лучше реализовали свои моменты в матче с Финляндией на ЮЧМ.