Кожевников — о финале ЮЧМ: мы ни в чём не уступаем канадцам
- РИА Новости
«Я ожидал, что мы обыграем финнов. Мы доминировали на протяжении всего поединка, но потом немного расслабились. Главное, что победили. С канадцами будет тяжеловато, но при правильной игре шансы 50 на 50. В финале надо выдержать первый период. Дальше всё будет зависеть от наших нападающих. Мы ни в чём не уступаем канадцам. В таких играх решают эмоции и индивидуальное мастерство. Нужно быть уверенными в своих силах. Выходим играть только на победу!» — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».
Финальный матч юниорского чемпионата мира пройдёт 7 мая (начало — в 04:00 мск).
Ранее Мирошниченко заявил, что россияне лучше реализовали свои моменты в матче с Финляндией на ЮЧМ.