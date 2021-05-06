Мирошниченко: мы лучше реализовали свои моменты в матче с Финляндией на ЮЧМ

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Форвард сборной России по хоккею Иван Мирошниченко прокомментировал победу над командой Финляндии (6:5) в полуфинале юниорского чемпионата мира — 2021.
Мирошниченко: мы лучше реализовали свои моменты в матче с Финляндией на ЮЧМ
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«Сегодня ключевым фактором стали удаления. Финны удалялись чаще, а мы лучше реализовали свои моменты. Ребята сыграли дисциплинированно, это помогло выиграть. Игра Никиты Чибрикова? Он молодец, забил нужные шайбы. Ребята воспряли духом после его голов, он поддерживал нас на лавке, проявлял себя как лидер, как капитан. Что же касается подготовки к Финляндии, то мы не разбирали игроков, а только команду целиком, готовились к ним. Тренеры предупредили, что нельзя удаляться. В первой игре нас подвела усталость в конце. Сегодня сыграли строже и результат налицо», — цитирует Мирошниченко пресс-служба ФХР.

В финале чемпионата мира россияне сыграют с канадцами. Матч состоится 7 мая в 04:00 мск.

Ранее Мичков отметил вклад вратаря Иванова в результат сборной России на ЮЧМ-2021.

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