Мичков отметил вклад вратаря Иванова в результат сборной России на ЮЧМ-2021

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Форвард юниорской сборной России Матвей Мичков поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира — 2021, который проходит в США.
Мичков отметил вклад вратаря Иванова в результат сборной России на ЮЧМ-2021
  • © fhr.ru

«Нам предстоит сыграть финал с сильным соперником. Большая честь для нас — представлять страну в финале юношеского чемпионата мира. Будем биться. Что же касается роли вратаря Сергея Иванова, то его заслуга в том, что мы вышли в финал, очень большая. Он тащил нас всегда и везде. Думаю, вся команда ему благодарна. Дай бог, чтобы и завтра всё сложилось — и он продолжал играть так же, как и весь турнир. Он большой молодец. Будем делать всё возможное, чтобы обыграть канадцев», — цитирует слова Мичкова пресс-служба ФХР.

Ранее сообщалось, что Ротенберг назвал самый важный матч сборной России на ЮЧМ.

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