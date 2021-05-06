Мичков отметил вклад вратаря Иванова в результат сборной России на ЮЧМ-2021

Форвард юниорской сборной России Матвей Мичков поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира — 2021, который проходит в США.

«Нам предстоит сыграть финал с сильным соперником. Большая честь для нас — представлять страну в финале юношеского чемпионата мира. Будем биться. Что же касается роли вратаря Сергея Иванова, то его заслуга в том, что мы вышли в финал, очень большая. Он тащил нас всегда и везде. Думаю, вся команда ему благодарна. Дай бог, чтобы и завтра всё сложилось — и он продолжал играть так же, как и весь турнир. Он большой молодец. Будем делать всё возможное, чтобы обыграть канадцев», — цитирует слова Мичкова пресс-служба ФХР.

Ранее сообщалось, что Ротенберг назвал самый важный матч сборной России на ЮЧМ.