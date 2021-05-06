Ротенберг: самый важный матч сборной России на ЮЧМ — следующий

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о победе юниорской команды страны над Финляндией в полуфинале чемпионата мира — 2021 в США (6:5), а также поделился ожиданиями от финала с канадцами.
Ротенберг: самый важный матч сборной России на ЮЧМ — следующий
  • © РИА Новости

«Всех болельщиков, которые проснулись в четыре утра, благодарю за поддержку! Командная победа. Ребята проявили характер, играли самоотверженно, ловили шайбу на себя. Есть над чем поработать перед финалом. Самый важный матч — следующий. Сейчас можно полчаса порадоваться этой важной победе, однако главный экзамен завтра. Нужно хорошо восстановиться, тренерский штаб поработает над ошибками, особенно над игрой в меньшинстве и другими моментами, которые надо усилить. Сборная России выходит играть против Канады только на победу», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Финал юношеского чемпионата мира пройдёт 7 мая. Матч начнётся в 04:00 мск.

Ранее в сети появился видеообзор победы сборной России над Финляндией в 1/2 финала ЮЧМ-2021.

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