Золотые дубли Большунова и Сориной и потасовка Быкова с Афанасьевым: чем завершились командные гонки на ЧР по лыжам

Александр Большунов завоевал ещё две золотые медали на чемпионате России по лыжным гонкам в составе команд Северо-Западного федерального округа и Архангельской области. Он выиграл эстафету и командный спринт. После этого двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» принял решение сняться с марафона. В аналогичных женских дисциплинах две победы одержала Татьяна Сорина. При этом командный спринт запомнился не только триумфом лидеров сборной России, но и перепалкой между Антоном Быковым и Владиславом Афанасьевым, которая едва не закончилась дракой.

Ответ Большунова Клебо и очередной успех Сориной

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени постепенно близится к завершению. В пятницу на стадионе «Жемчужина Сибири» состоялись эстафеты. В мужской гонке 4х10 км победу одержала сборная Северо-Западного федерального округа (СЗФО), которую представляли Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов. Второе место осталось за Тюменской областью, третье — за представителями Республики Коми. Причём местным спортсменам было непросто вдвойне: как и в предыдущих двух дисциплинах Глеб Ретивых, стартовавший на первом этапе, вновь не сумел избежать падения, поэтому его партнёрам пришлось вытаскивать команду с низких позиций.

После третьей передачи эстафеты в гонке лидировали сразу три спортсмена — Большунов, Ермил Вокуев и Иван Якимушкин. Уже на первом круге представитель СЗФО предпринял попытку оторваться от преследователей, однако тюменец не отпустил соперника и борьба за золото развернулась уже между двумя лыжниками. Но на 38-м километре гонки обладатель «Большого хрустального глобуса» резко ускорился и буквально за несколько метров промежуток между ними составил 11 секунд. А на финише преимущество Александра увеличилось больше, чем втрое — до 35,40 секунды.

Делясь впечатлениями от гонки, Большунов похвалил партнёров и рассказал, что выиграть ему помогла правильно подобранная тактика.

«Во-первых, хочу поздравить всю нашу команду. Я ни секунды не сомневался в парнях. Доказали, что они — мужики. Все отработали отлично. Был уверен, что после трёх этапов у нас не будет никакого отставания. Так и получилось. Уходили на этап втроём. Потом мы остались вдвоём с Ваней Якимушкиным. Я посмотрел, как лыжи работают, почувствовал своё состояние. На третьем круге сделал основное ускорение, и потом уже доехал до конца», — цитирует Большунова портал «Тюменская арена».

Для лидера сборной России эта эстафета стала заключительной гонкой на чемпионате России, так как он принял решение сняться с воскресного марафона. По словам тренера сборной Юрия Бородавко, лыжнику было достаточно четырёх стартов, каждый из которых он выиграл.

«Сезон для спортсмена выдался тяжёлым, тем более у него впереди есть ещё один марафон — Югорский, который пройдёт 10 апреля. Он хочет немного передохнуть сейчас, чтобы потом продолжить подготовку. На «Хибинскую лыжню» Александр не поедет», — пояснил Бородавко ТАСС.

Стоит отметить, что Большунов задумывается не только о ближайших стартах, но и о грядущем олимпийском сезоне. Он рассказал о планах завоевать недостающее в его медальной коллекции золото Игр, а также выразил надежду на продолжение противостояния с Йоханнесом Клебо. Напомним, на днях норвежец вновь поднял тему скандала на финише чемпионата мира, заявив, что россиянин выталкивал его с трассы.

«Встретимся на Олимпийских играх и там точно уже померимся силами. Всё уже прошло, назад нечего смотреть», — приводит слова Большунова «Спорт-Экспресс».

В женской эстафете победу отпраздновала сборная Тюменской области, в составе Татьяны Сориной, Ольги Кучерук, Екатерины Смирновой и Анны Грухвиной. Серебро досталось команде Татарстана, а бронза — сборной Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (СДВФО).

Комментируя успех, Сорина призналась, что эта награда для неё особенно дорога: «Она стала результатом командной работы. Все очень рады и довольны, что у нас получилось взять золото. Лыжи работали просто великолепно. Огромное спасибо нашему сервису».

Для Сориной это золото стало четвёртым на нынешнем чемпионате России. До этого она поднималась на высшую ступень пьедестала почёта в гонке на 10 км свободным стилем, в скиатлоне на 15 км и в командном спринте.

По словам президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, успех Тюменской области не стал для неё сюрпризом: «Ожидаемая победа, это самая стабильная из всех команд, всё предсказуемо. Конечно, хотелось, чтобы все члены сборной России стояли на пьедестале, но не у всех есть достойные команды».

Потасовка Быкова и Афанасьева и обида Вокуева

Эстафеты стали вторыми командными соревнованиями в рамках чемпионата России. До этого спортсмены разыгрывали награды в спринтах. Женский старт завершился победой Сориной и Екатерины Смирновой, от которых в финале на 2,17 секунды отстали Наталья Непряева и Светлана Заборская. Третье место неожиданно для многих осталось за юниорками Алёной Барановой и Вероникой Степановой. Куда драматичнее сложилась мужская гонка, запомнившаяся не только золотом Большунова и Терентьева, но и несколькими инцидентами.

После финиша первого полуфинала представитель Татарстана Антон Быков без видимой на то причины сначала накричал на удмуртского лыжника Владислава Афанасьева, а затем ударил его ногой. Тот в ответ нанёс удар палкой.

Впоследствии спортсмены принесли извинения и в знак примирения пожали друг другу руки. Однако это не спасло их от наказания: оба были дисквалифицированы за неспортивное поведение, которое могло привести к травмам, а результаты их сборных были аннулированы.

В драматичном финале на размокшей трассе Большунов вновь привёл свою команду к победе.

«На последнем этапе было поинтереснее из-за того, что пришлось отыгрывать отставание. Но сегодня сложные погодные условия, мягкая трасса, скольжение было не очень хорошим, с каждым забегом оно становилось хуже. У Александра (Терентьева. — RT) уже немного не сработали лыжи в конце, и мне пришлось немного поработать, чтобы сегодня мы вместе выиграли. Решал, где уйти в отрыв, уже по ходу гонки. Ситуация менялась с каждым кругом, и поэтому надо было принимать решения непосредственно по ходу дистанции», — рассказал Большунов.

Вторыми стали сахалинцы Иван Кириллов и Андрей Краснов, уступившие победителям 1,85 секунды, третьими — Денис Спицов и Иван Якимушкин из Тюмени. При этом ставший четвёртым Вокуев был настолько настолько расстроен результатом, что после финиша не поздравил победителя и призёров и демонстративно покинул стадион.