Лыжники, устроившие потасовку на чемпионате России, помирились

Конфликт между российскими лыжниками Владиславом Афанасьевым и Антоном Быковым исчерпан.

«Я сожалею, что так произошло и всё попало в прямой эфир, а потом разошлось по СМИ. Это мои эмоции, моя ошибка. По ходу гонки у меня сломалась палка перед подъёмом, и я подумал, что Владислав сделал это намеренно. Но затем мы пересмотрели видео, и я понял, что ничего подобного с его стороны не было. Встретился со спортсменом, уточнил у него ростовку палки и сегодня утром отдал. Мы пожали друг другу руки», — цитирует Быкова «Чемпионат».

Лыжник отмечает, что важно признавать свои ошибки.

«Мы с Владиславом Афанасьевым хорошие друзья-соперники и продолжим выяснять отношения только на трассе, но никак не за её пределами. Приношу извинения всем, кого обидел своим поведением», — сказал он.

После полуфинала командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени между лыжниками произошёл конфликт в финишном коридоре с использованием ненормативной лексики, после чего Быков ударил лыжей по палке Афанасьева и сломал её.

Ранее сообщалось, что лыжники устроили потасовку на чемпионате России в Тюмени.