Лыжники устроили потасовку на чемпионате России в Тюмени
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Инцидент произошёл после полуфинала A. Два спортсмена обменялись репликами, после чего Афанасьев ударил Быкова ногой. Тот в ответ ударил соперника лыжной палкой.
После этого команды обоих спортсменов, представлявших Удмуртскую республику и Республику Татарстан, были дисквалифицированы.
Победителями соревнований стали Александр Большунов и Александр Терентьев.
Ранее Татьяна Сорина и Екатерина Смирнова выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.