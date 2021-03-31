Лыжники устроили потасовку на чемпионате России в Тюмени

Лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков устроили потасовку после полуфинала командного спринта на чемпионате России в Тюмени.

Инцидент произошёл после полуфинала A. Два спортсмена обменялись репликами, после чего Афанасьев ударил Быкова ногой. Тот в ответ ударил соперника лыжной палкой.

После этого команды обоих спортсменов, представлявших Удмуртскую республику и Республику Татарстан, были дисквалифицированы.

Победителями соревнований стали Александр Большунов и Александр Терентьев.

Ранее Татьяна Сорина и Екатерина Смирнова выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.