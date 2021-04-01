Большунов рассказал о ситуации с покупкой тредбана

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал ситуацию с покупкой тредбана.
Большунов рассказал о ситуации с покупкой тредбана
  • Reuters

«Новости о нём были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал Олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться, и непонятно, можно ли вообще будет туда попасть, чтобы провести тренировку», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

По словам лыжника, он всё ещё хочет приобрести тредбан.

«Разговор идёт в том же режиме. Думаю, мы найдём понимание и я смогу его достать», — сказал он.

Большунов также прокомментировал слова члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищёва, который сообщил, что тредбан уже куплен за счёт государства.

«Это чтобы успокоить публику. Чтобы не было вопросов: «А почему его нет»?» — добавил лыжник.

Ранее сообщалось, что Большунову купили тредбан за государственные деньги.

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