Большунов рассказал о ситуации с покупкой тредбана
- Reuters
«Новости о нём были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал Олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться, и непонятно, можно ли вообще будет туда попасть, чтобы провести тренировку», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».
По словам лыжника, он всё ещё хочет приобрести тредбан.
«Разговор идёт в том же режиме. Думаю, мы найдём понимание и я смогу его достать», — сказал он.
Большунов также прокомментировал слова члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищёва, который сообщил, что тредбан уже куплен за счёт государства.
«Это чтобы успокоить публику. Чтобы не было вопросов: «А почему его нет»?» — добавил лыжник.
Ранее сообщалось, что Большунову купили тредбан за государственные деньги.