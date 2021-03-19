Большунову купили тредбан за государственные деньги

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил, что российскому лыжнику Александру Большунову купили тредбан за государственные деньги.
Большунову купили тредбан за государственные деньги
  • РИА Новости

«После вчерашней новости связался с Еленой Вяльбе и руководством Олимпийского комитета России (ОКР). Тредбан уже купили. Видимо, Александр Большунов не знал об этом. Но для него это радостная новость», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Депутат отмечает, что теперь Большунов может потратить призовые за участие в сезоне-2020/21 Кубка мира на более необходимые вещи.

«В связи с тем, что это оборудование делается не так быстро, оно появится у нас лишь в апреле», — добавил он.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также российский лыжник выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Свищёв направит в Минспорта запрос о покупке тредбана для Большунова.

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