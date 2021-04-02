Команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам

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Сборная Северо-Западного федерального округа, в состав которой вошли Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов, одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

Второе место заняла сборная Тюменской области, в её составе выступили Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Ранее сообщалось, что Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.

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