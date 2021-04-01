Губерниев отреагировал на слова Большунова в свой адрес

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова в свой адрес.
Губерниев отреагировал на слова Большунова в свой адрес
  • РИА Новости

Губерниев с иронией отметил, что лыжники не могут обойтись в интервью без упоминания его фамилии.

«Саша Большунов врезается в финна, бьёт его палкой, не подходит к партнёру по сборной Ретивых, в разгар чемпионата России улетает на съёмки Comedy Club, но хайп при этом люблю я?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

На чемпионате России Большунов победил в спринте, скиатлоне и командном спринте.

Ранее Большунов заявил, что отказался бы участвовать в шоу с Губерниевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить