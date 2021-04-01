Губерниев отреагировал на слова Большунова в свой адрес

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова в свой адрес.

Губерниев с иронией отметил, что лыжники не могут обойтись в интервью без упоминания его фамилии.

«Саша Большунов врезается в финна, бьёт его палкой, не подходит к партнёру по сборной Ретивых, в разгар чемпионата России улетает на съёмки Comedy Club, но хайп при этом люблю я?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

На чемпионате России Большунов победил в спринте, скиатлоне и командном спринте.

Ранее Большунов заявил, что отказался бы участвовать в шоу с Губерниевым.