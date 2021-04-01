Большунов заявил, что отказался бы участвовать в шоу с Губерниевым

Российский лыжник Александр Большунов признался, что не согласился бы участвовать в одном шоу с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«От шоу с Губерниевым я бы точно отказался (смеётся). Он любит хайп», — цитирует Большунова Sport24.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне и серебряные в эстафете и в марафоне, а также бронзовую медаль в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов ответил на вопрос, готов ли он приехать на свадьбу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.